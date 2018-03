Jugendfeuerwehr setzt sich gegen Eltern durch

Anett Zimmermann

Altreetz (MOZ) „Das war denkbar knapp“, meinte Dirk Rebenberg am Freitagabend in der Altreetzer Turnhalle. Aber Erfolg ist Erfolg! Die Neurüdnitzer Jugendfeuerwehr hat den dritten sportlichen Vergleich gegen Eltern für sich entschieden. Mit 354 zu 331 Punkten. Dabei stand erneut Seilspringen im Mittelpunkt. Diesmal allerdings nicht nur im Team, sondern auch einzeln. Letztlich lagen die Kinder vorn und träumen nun von einer Fahrt ins Jump House nach Berlin, einer 4000 Quadratmeter großen Trampolin-Halle in Reinickendorf.

Nach dem Sieg im Vorjahr sei es ins BergWerk Berlin gegangen, Europas größten Indoor-Kletterpark, berichtete Dirk Rebenberg. „Wir suchen möglichst nach wetterunabhängigen Ausflugsmöglichkeiten. Die Kinder sollen doch Spaß haben.“

Von denen strahlte kurz darauf Denis Janke besonders. Der 13-Jährige, der seit drei Jahren bei der Jugendfeuerwehr mitmacht, hatte beim Hindernisparcours die schnellste Zeit des Nachwuchses und im Team erreicht. Dabei hatte er sich als Partner für Amtsdirektor Karsten Birkholz gemeldet. Letzterer hatte selbst sichtlich Spaß und gab Lob, wie fit er sei, gern zurück. „Die Eltern hier haben auch einiges drauf“, sagte er anerkennend.

Mit dem gemeinsamen Sportfest endet für die Jugendfeuerwehr die Zeit in der Turnhalle. „Nach den Osterferien üben wir wieder draußen“, erklärte Jugendwart Marco Carow und machte den Kindern doch noch einiges vor. Er hatte sich nicht nur im Einzelvergleich beim Hinernisparcours durchgesetzt, sondern auch beim Sternlauf, bei dem zwischen Medizinbällen hin und her zu pendeln war. Dabei blieb der 40-Jährige als einziger unter zehn Sekunden. Luki, Marvin und Denis als die schnellsten Kinder brauchten etwas länger, schafften die Aufgabe aber in unter elf Sekunden.

Und weil diesmal keine andere Gruppe noch im Anschluss Sport in der Halle treiben wollte, blieb diesmal nicht nur Zeit für den bei den Kindern so beliebten Zwei-Felder-Ball, sondern auch für ein kurzes Fußballspiel.

Mit großem Hallo wurde an dem Abend auch das Banner begrüßt, das demnächst im Ort auf das anstehende Jubiläum der Jugendfeuerwehr hinweisen soll. Am 11. und 12. Mai wird das 25-jährige Bestehen gefeiert. Während der Freitagabend geladenen Gästen vorbehalten sei, freue man sich tags darauf ab 14.Uhr auf Besucher aus den umliegenden Orten, erklärte Dirk Rebenberg.

Der Neurüdnitzer Jugendfeuerwehr gehören zurzeit 13 Mädchen und Jungen an. „Bis zum 20. Geburtstag hatten wir insgesamt 50.Kinder ausgebildet“, blickte jetzt Marco Carow zurück. Gerade mal drei davon seien letztlich bei der Feuerwehr geblieben.