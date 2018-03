Ein Dorf inmitten der Stadt Küstrin

Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) Vor 200 Jahren wurde das Dorf Kietz zum zweiten Mal in seiner mindestens 700jährigen Geschichte umverlegt. Diesem Jubiläum hat der Verein für die Geschichte Küstrins am Sonntag ein Festprogramm gewidmet. Die Teilnehmer im gut gefüllten Vortragsraum des Kulturhauses Küstrin-Kietz, mit dabei auch der Vizebürgermeister von Kostrzyn, Zbigniew Biedulski, und Ortsvorsteher Gerhard Schwagerick, erhielten an Hand von historischen Landkarten einen Einblick in die Dorfgeschichte. Obwohl noch in alter DDR-Tradition viele „Kietz“ sagen, wenn sie „Küstrin-Kietz“ meinen, ist nur wenigen bewusst, dass dieses Dorf eine eigene Geschichte hat. Erwähnt wurde das Fischerdorf zwischen der alten Warthemündung und dem von Templern zum Marktflecken ausgebauten Küstrin erstmals 1388, erläuterte Vereinsvorsitzender Martin Rogge. Erstaunt waren einige Gäste darüber, dass der heute als Oderinsel bezeichnete Mittelhöfel nach dem Festungsbau durch Markgraf Johann komplett bebaut war. Denn neben dem Kietz mit seinen stets 60 Fischerhöfen, den der Landesherr ans andere Oderufer verlegte, entwickelte sich die Lange Vorstadt, deren Häuser sich bis Kuhbrücke zogen. Die Franzosen ließen 1813 Kietz und Lange Vorstadt niederbrennen. Erst 1818 wurde das Dorf am heutigen Standort wiederaufgebaut. Als kurz darauf die Lange Vorstadt ihren neuen Platz noch weiter westlich am Rosendamm erhielt, lag der Kietz eingeschlossen in Küstrin.

Die Felder ringsum blieben Küstriner Eigentum. Die Weiden und Felder der Kietzer hingegen lagen südlich der Festung bis hin nach Neu Amerika und Kietzer Busch. Wer dort sein Haus baute, dessen Kietzer Hausnummer wurde mit einem kleinen „a“ verbunden, erzählte Andy Steinhauf, der Vizevorsitzende, beim Rundgang durch Kietz. Alte Fotos und etwas Phantasie machten vorstellbar, wie Kietz einst aussah. Über die weitere Entwicklung der Dorfes bis zur Eingemeindung in die Stadt 1929 und bis heute informierte ein abschließender Vortrag.