Ein Fest für einen Wald ohne Türme

Olav Schröder

Wandlitz (MOZ) Als „Etappensieg“ haben rund 30 Mitglieder und Unterstützer der Bürgerinitiative „Hände weg vom Liepnitzwald“ die Absage an die Aufstellung von acht Windkraftanlagen im Liepnitzwald gefeiert. Die Berliner Senatsverwaltung hatte den Antrag eines Investors abgelehnt.

Nachdem die Gemeinde durch die für den Liepnitzwald zuständige Berliner Forst in der vergangenen Woche über die Ablehnung der Antrags durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz informiert worden war, hatte sie spontan alle Unterstützer zu einem Dankeschön-Treffen ins Wandlitzer Rathaus eingeladen. Am Freitagabend waren viele fröhliche Menschen im Ratssaal anzutreffen.

Einen „Etappensieg“ nannte Bürgermeisterin Jana Radant, Gründungsmitglied der Initiative vor fast acht Jahren, die Entscheidung. „Zumindest für die laufende Legislaturperiode wird sich hier kein Windrad drehen“, sagte sie. Die Senatsverwaltung habe nun bereits unter zwei verschiedenen Senatoren die Aufstellung von Windkraftanlagen im Liepnitzwald aus fachlichen Gründen abgelehnt. Nach dem Landeswaldgesetz sei die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes anerkannt worden. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass damit ein seit mehr als 100 Jahren bestehendes Versprechen aus dem Berliner „Dauerwaldvertrag“ gehalten werde. 1915 habe sich Berlin verpflichtet, den grünen Gürtel um die Metropole für alle Zeit vor Verbauung zu schützen und als Naherholungsfläche zu erhalten. Zwei Drittel des Liepnitzwaldes gehören Berlin. „Wir bauen Druck auf und der ist auch in Berlin angekommen“, sagte Jana Radant mit Blick auf die Bürgerinitiative und ihre vielen Unterstützer. Der Erfolg ermuntere ebenso wie der Baustopp in Klosterfelde zu weiteren Aktivitäten.

2011 haben 60 Personen in Basdorf die Initiative „als losen Haufen“ gegründet, blickte Hans-Jürgen Klemm, Sprecher der Initiative, gut gelaunt zurück. Sie sei flexibel und beweglich und „immer so groß, wie Leute anwesend sind“. Ihre Mitgliederzahl liege zwischen vier und mehr als 450, scherzte er. In der Kerngruppe sind zehn bis 15 Personen aktiv. Ein Glücksfall sei die Unterstützung durch Förster und Kommunalpolitiker. So seien Maria Brandt aus Schönwalde und Klaus Pawlowski aus Klosterfelde von Anfang an dabei gewesen. Klemm wies darauf hin, dass es in Brandenburg allein 120 Bürgerinitiativen zum Thema „Wald“ gebe. Bundesweit würde diese Gruppen die derzeit größte Initiative darstellen, die ihre Ziele friedlich und ohne Zerstörungen verfolge.

Während aus Berlin jetzt eine Entscheidung vorliege, werde immer noch auf eine Stellungnahme aus Potsdam, insbesondere von Ministerpräsident Dietmar Woidke, gewartet. „Diese Hinhaltetaktik funktioniert aber nicht“, so Klemm. Sollte das Schreiben der Initiative unbeantwortet bleiben, werde eine Unterschriftensammlung nachgelegt. Um endgültig Windräder aus dem Liepnitzwald zu verbannen, strebt die Initiative die Ausweisung des Gebiets in der Landesentwicklungsplanung/Hauptstadtregion als Erholungswald an. „Dann sind wir am Ziel. Wir bleiben am Ball“, versprach Klemm.

Den Stand der Regionalplanung skizzierte Katrin Bornkessel von der Gemeindeverwaltung. Im ersten Entwurf zur Ausweisung von Windeignungsgebieten war die Fläche im Liepnitzwald 550 Hektar groß, wuchs dann auf 577 Hektar an, um in mehreren Etappen bis auf 261 Hektar zu sinken. Immerhin sei das Areal im seit 2016 gültigen Regionalplan damit nur noch halb so groß wie ursprünglich geplant. Katrin Bornkessel erinnerte jedoch daran, dass die Normenkontrollklage, die Wandlitz und Bernau gemeinsam führen, noch nicht entschieden sei.