Circus Barlay liefert Auftritt der alten Schule

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Nein, hinter den ganz Großen der Branche müssen sich die Artisten des Circus Barlay wahrlich nicht verstecken! Während ihres viertägigen Gastspiels auf dem Festplatz in Zehdenick lieferten sie täglich – live und ohne Netz – zirzensische Höchstleistungen ab, die die Zuschauer oft zu spontanem Beifall animierten.

Barlay präsentierte sich als „Zirkus alter Schule“, dies ist nicht despektierlich gemeint, im Gegenteil: Es steht für die traditionelle Zirkuskunst, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelt und bewährt hat. Dazu gehören selbstverständlich auch Tiere!

Und so begann das Programm im muckelig warmen Zelt mit einer Pferdefreiheit. Vier herrliche Araber vollführten dabei spielerisch die Bewegungen, die Direktor Johnny Ortmann vorgab. Temporeich ging es mit Angelo weiter, der zehn Teller auf Stangen drehen ließ und gleichzeitig zehn Löffel in zehn Gläser beförderte.

Jasmin bezauberte ihr Publikum mit einer Taubennummer, die – stimmungsvoll in Blau und Weiß beleuchtet – den Besuchern ein wenig Luft ließ. Das war auch nötig, denn es folgte ein Programmpunkt mit zehn Hula-Hoop-Reifen oder waren es doch zwölf? Sie drehten sich viel zu schnell um den zierlichen Körper der Artistin, um sie alle zu zählen.

Und was gehört noch zum „richtigen“ Zirkus? Genau: Die allerhöchste Kunst, das Publikum zum Lachen zu bringen. Diese Aufgabe übernehmen Clowns. Barlay hatte zwei Nummern im Programm, die beim Zehdenicker Publikum leider nicht so zündeten, wie sie es verdient hätten. Aber: Jedes Publikum reagiert bei solchen Programmpunkten eben unterschiedlich.

Nach der Pause zeigte Carla am Ringtrapez unter der Zeltkuppel spektakuläre Akrobatik, während in der Etage unter ihr in der Manege Kamele und Watussi-Rinder ihre Runden drehten. Ihre riesigen Hörner hinterließen beim Publikum einen bleibenden Eindruck, genauso wie Marcel, der auf einer Walze jonglierte. Um den Schwierigkeitsgrad zu steigern, vervierfachte er sogar die Jonglagebretter, die sich auf je vier Gläsern stützten.

Zum Abschluss der Schau vollführten Carla und Angelo an zwei dünnen Tüchern, Strapaten genannt, einen erotischen Tanz in zehn Metern Höhe.

Beim Schlussbild erinnerte Angelo daran, dass Zirkus eine der ältesten Künste sei, die mehr Aufmerksamkeit verdiene und als Kunst anerkannt gehöre. Recht hat er!