Sperrungen und Einschränkungen auf der B 112

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aufgrund von Unterhaltungsarbeiten an der B 112 müssen Autofahrer in der Zeit vom 3. bis 11 April mit Sperrungen und Einschränkungen rechnen. Darüber informierte der Landesbetrieb Straßenwesen, der die Arbeiten an den Banketten und Mulden sowie zur Beseitigung von Gehölzschnitt durchführt.

So wird die Abbiegespur der A-12-Abfahrt Frankfurt-Mitte aus Berlin kommend in Richtung Frankfurt für den gesamten Zeitraum komplett gesperrt. Der Verekhr wird an der Anschlussstelle Frankfurt-West über die B 112 und die B 87 umgeleitet. Autofahrer in Richtung Eisenhüttenstadt können die Anschlussstelle Frankfurt-Mitte wie gewohnt nutzen, ebenso die Fahrer, die in Richtung Berlin oder Warschau unterwegs sind.

Zudem werden im Bereich der jeweiligen Arbeitsstellen auf der B 112 Tagesbaustellen mit Baustellenampeln errichtet. Dennoch ist die Straße sowohl in Richtung Frankfurt als auch in Richtung jederzeit nutzbar, heißt es in der Mitteilung des Landesbetriebes.

Im Zuge des Baufortschritts wird jedoch die Abbiegespur von der B 112 aus Richtung Eisenhüttenstadt in die Straße Am Goltzhorn kurzzeitig gesperrt. Autofahrer müssen in dieser Zeit die Eisenhüttenstädter Chaussee und die Leipziger Straße nutzen, um ins Frankfurter Zentrum zu gelangen.