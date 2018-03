Frühjahrsputz vor dem Osterfest

Unterstützung durch den Gemeindearbeiter: Clemens Warnke holt am Sonnabend zur Mittagszeit an der Altmädewitzer Kirche die mit Laub gefüllten Säcke per Kleintransporter ab. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Prädikow/Schiffmühle/Mädewitz (MOZ) Das Wochenende vor Ostern wird vielerorts für den Frühjahrsputz genutzt, darunter diesmal in Prädikow, am Schießstand der Bad Freienwalder Schützengilde von 1843 und in Mädewitz.

Am Friedhof von Prädikow sind an diesem Sonnabendvormittag bereits ein Dutzend Mitglieder des Vereins Kultur- und Landleben aktiv, um Laub zu harken und Hinterlassenschaften des Winters, darunter Bruchholz, zu beseitigen. Auch um den benachbarten Anger mit dem Spielplatz wollen sie sich noch kümmern. Angesichts der doch etwas mehr Helfer dort, dreht eine Frau ihr Fahrrad, um der kleineren Truppe an und in der Kirche zu helfen. Zum Frühjahrsputz sind alle Prädikower aufgerufen. Der Förderverein der Dorfkirche um Simona Koss darf da nicht fehlen.

Unter dem Laub kommt eine Vielzahl an Schneeglöckchen zum Vorschein. Doch nicht nur das. So schimpft eine der Frauen über Hundehaufen zwischen Gehweg und Kirchhofmauer. „Die Kirche wird zu Ostern natürlich noch geschmückt“, erzählt Simona Koss. Um die Zeit seien auch meist die ersten Radfahrer zu beobachten, die den Prötzeler Ortsteil auf dem Fernradweg Tour Brandenburg durchqueren. Deshalb werde die Kirche dann ebenfalls in der Woche geöffnet. „Gegen eine Spende stehen Getränke bereit und kann auch etwas zum Lesen aus unserer Reisebibliothek mitgenommen werden“, sagt die Vereinsvorsitzende, die für die SPD in der Kommunal- und Landespolitik aktiv ist. Informationen zu Angeboten in der Region würden natürlich auch ausgelegt. „Es halten doch erstaunlich viele Menschen zum Innehalten an und in unserer Kirche an“, hat Simona Koss festgestellt. Für die Restaurierung der einstigen Basilika sollen noch in diesem Jahr die Anträge eingereicht werden, sagt sie und verweist auf ein in dem Zusammenhang demnächst anstehendes Vor-Ort-Gespräch mit dem kirchlichen Bauamt.

Thomas Kosanke und seine Helfer von der Bad Freienwalder Schützengilde von 1843 sind am Sonnabendvormittag am und auf dem Schießstand in Schiffmühle aktiv. Heiko Rades und Andreas Zirr schneiden den Zaun frei und reparieren diesen auch gleich. Burhard Lichtenberg, Gerd Köppen, Albert Palm sowie Falko und Klaus Thunack beseitigen Löcher auf dem Parkplatz. „Die Wildschweine sind ganz schhön aktiv“, sagt Thomas Kosanke, der Präsident der Schützengilde ist. 33 Mitglieder zählt diese, darunter auch einige Frauen. „Das hier ist heute aber eher Männer-arbeit“, meint er und schließt das Putzen der Toilette ein.

Der Schießstand selbst, zu DDR-Zeiten von der Gesellschaft für Sport und Technik genutzt, ist nach einem Gründungsmitglied der Gilde von 1991 benannt: Werner Markner. Den Winter über wird die idyllisch an der alten Oder gelegene Anlage jedoch nicht genutzt. Dafür sei diese aufgrund ihrer offenen Bauweise nicht geeignet. „Mit kalten Fingern lässt sich nicht gut schießen“, sagt Thomas Kosanke. Deshalb werde den Winter über nur mit Luftgewehr oder Luftpistole im Schützhaus hinter dem einstigen Finanzamt in Bad Freienwalde geschossen. Nun stehe tags darauf aber eine Vereinsmeisterschaft auf dem Schießstand in Schiffmühle an. „Also bringen wir ihn vorher wieder in Ordnung.“ So gibt es dort unter anderem einen in Eigenregie gebauten Aufenthaltsraum.

In Mädewitz hatten Ortsvorsteherin Helga Scholz und Gemeindevertreterin Marianne Krüger die Bewohner von Neukietz bis Altmädewitz für Sonnabend zum Frühjahrsputz aufgerufen. „Das ist doch eine tolle Gelegenheit, sich auch kennenzulernen“, sagt die Ortsvorsteherin zur Mittagszeit auf dem Spielplatz von Altmädewitz. „Wir haben doch recht viele Zugezogene und die kennt man meist gar nicht“, bedauert sie.

Zu den Neuen im Ort gehört unter anderem Anne Radamski, die mit ihrer Familie inzwischen aber fast ein Jahr dort wohnt. „Wir haben aus dem Fenster geschaut und Leute auf dem Anger Laub harken gesehen“, berichtet die Frau. Also sei sie mit Lennox (7) und Matilda (1) im Kinderwagen raus, um zu helfen.

Mit dabei ist auch der Förderverein Kirche und Dorf. „Ich finde es schön, dass hier jedes Jahr gemeinsam rund um und in der Kirche angepackt wird“, sagt eine Frau, die kurz zuvor noch den kleinen Raum gewischt hatte, der als Winterkirche genutzt wird. Sie antwortet nun auch auf Fragen nach dem Gottesdienst zu Ostern – am Karfreitag um 14.Uhr in Altmädewitz. Und sie verweist schon mal auf das Sommerfest der evangelischen Kirchengemeinde Wriezen-Oderland am 17..Juni ab 14 Uhr im Ort. „Wir suchen allerdings noch eine Band, wenigstens eine halbe“, sagt sie und meint damit einen Musiker, der gut Gitarre spielen kann. Auch eine Ausstellung mit Bildern könnte das Fest bereichern, hört sie sich in der Runde nach geeigneten Ansprechpartnern um.

Unterdessen stärken sich rund zwei Dutzend Helfer bei Gulaschsuppe und Kuchen, Kaffee, Apfelschorle oder auch einem Bier. Das am anderen Ende des Platzes aufgetürmte Holz will erst einmal nicht so recht Feuer fangen. „Wenn das heute nicht niederbrennt, könnte ich ja noch eine Genehmigung für Ostern einholen“, überlegt Marianne Krüger laut. Allerdings seien da einige Bewohner doch immer verreist. „Deshalb halten wir das Feuer im Anschluss an den Frühjahrsputz für die bessere Idee.“