Mit neuem Logo ins neue Jahr

Kathrin Putzbach-Timm

Schwedt Der Vorsitzende des Kulturbundes René Schröder begrüßte am Samstag im Vereinsraum des Kosmonauten 27 Mitglieder zur Jahresversammlung. Der 50-Jährige hat dieses Amt seit dem Frühjahr letzten Jahres als Nachfolger des erkrankten Harald Bethke inne.

Seit 25 Jahren bündelt der Kulturbund für seine Mitglieder Knowhow und Wirkungskraft und bietet in seinen Räumen auch Gastvereinen eine Heimat. Er hat derzeit 65 Mitglieder. René Schröder sprach von 21 Kulturbund-Veranstaltungen pro Monat im Jahr 2017, etwa so viel wie in den Vorjahren. Besonders aktiv waren dabei der Malkreis und die Anhänger der kreativen Malerei mit jeweils 39 und 34 Zusammenkünften. Der Hausclub bot Interessierten 26-mal die Begegnungsmöglichkeit.

In der Sommerpause sind die Vereinsräume renoviert worden, in denen sich beispielsweise Lotti Pfannenschmidt vom Gastverein „Die Brücke“ sehr wohl fühlt. „Wir sind froh, hier so ein Zuhause gefunden zu haben“, sagt sie. Die Vermietung von Räumen zählt zu den „Eckpfeilern der Finanzierung“, bilanziert René Schröder. Hier feiert der PCK-Seniorenverein seine Geburtstagskinder, auch Beamtenseniorenverein und NABU sind gern hier. Hobbymaler Helmut Knoll nutzte den Ort zur Ausstellung seiner Werke, die noch bis zum April zu sehen ist.

Zur Tradition gehört die Unterstützung des Frühlingsfestes vom Theater Stolperdraht. Numismatiker und Philatelisten machten die gemeinsame Ausstellung im Oktober zum Thema „500 Jahre Reformation“ zu einem Jahreshöhepunkt. Die Unterstützung der Fachtagung der Musik- und Kunstschulen und ein Tag der offenen Tür verdeutlichen die Öffentlichkeitsarbeit des Kulturbundes.

René Schröder stellte noch das neue Logo des Kulturbundes vor. Erforderlich ist es, weil die Schwedter nicht unter dem Dach des Brandenburger Kulturbundes agieren. Im Entwurf hat ein junger Künstler der Vielfalt des Kulturbundes von Pflege des plattdeutschen Sprachbrauchtums über textiles Gestalten bis Klöppeln, in Farbe und Schrift Ausdruck verliehen.