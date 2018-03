Umweltsünden beseitigt

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Genau 46,5 Kubikmeter Müll meldet der Bauhof der Stadt noch am Sonnabend nach getaner Arbeit. Soviel ist am Vormittag bei der Aktion Sauberswalde an den verschiedenen Abholstationen zusammengekommen. Das ist geringfügig mehr Müll als im vergangenen Jahr. Die Zahl lässt sich unterschiedlich interpretieren. Zum einen könnte die Menge bedeuten, dass sich mehr Freiwillige beteiligt haben und deshalb mehr gefunden wurde. Zum anderen ist es möglich, dass die Fälle von Umweltsauerein zugenommen haben. Zwar machen biologische Abfälle wie Laub und Pflanzenreste den größten Teil aus. Doch wurden auch sechs Altreifen, zwei Autobatterien sowie fünf Monitore bei der Putzaktion entdeckt. Darüber hinaus etwas Teerpappe und fünf Kubikmeter Altmetalle. Gemischte Siedlungsabfälle wie Plasikmüll oder Papier wurden 12,5 Kubikmeter gesammelt.

An vielen Stellen der Stadt und in den Ortsteilen hatten sich Bürger wieder an Sauberswalde beteiligt und ihre Nachbarschaft aufgeräumt. Der Schwerpunkt lag diesmal auf dem Brandenburgischen Viertel – dort, wo es vor sechs Jahren den Auftakt zum gemeinsamen Aufräumen gegeben hatte. „Wir sind jetzt also eine Runde rum“, sagte Bauhofleiterin Katrin Heidenfelder, die am Morgen in der Frankfurter Allee den Startschuss gab. Ein Großteil der dort Versammelten waren Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaften. Vielleicht ein Dutzend Bürger kamen in Zivil und schwärmten anschließend mit Säcken, Greifern und Harken aus. Wer allerdings einen Rundgang durchs Viertel unternahm, konnte an vielen Ecken noch eine ganze Menge mehr Helfer entdecken.

Wie im Vorjahr auch wieder dabei: Abdulkadir Mohamed Ahmend, seines Zeichens Chef der Somalischen Gemeinschaft im Barnim, mit einigen Landsleuten sowie Mitlieder des Afrikanischen Kulturvereins Palanca, die in der Potsdamer Allee Laub harkten. Einer der Gruppe war dafür sogar aus Britz angereist.

Bis zum Mittag wurde aufgeräumt. 20 Stellen wurden vorher bekanntgegeben. Die Stadt und die Johanniter-Unfall-Hilfe spendierten Verpflegung.