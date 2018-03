Frühjahrsempfang im Zeichen der Wahlen

Sabine Rakitin

Schwanebeck Zum Frühlingsempfang hatten die Ortsvereine der SPD von Bernau und Panketal sowie die Landtagsabgeordnete Britta Stark am Freitagabend eingeladen. An die60 Frauen und Männer, darunter auch Mitglieder von CDU und Linken, waren in das Gemeindehaus in Schwanebeck gekommen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Erstmals stattete Brandenburgs neue Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) dem Niederbarnim einen Besuch ab. Bereits Anfang 1990 hätte sie vorgehabt, nach Ostdeutschland zu gehen, erzählte sie. Doch ihre Pläne zerschlugen sich. weil sie damals „ein Super-Jobangebot in Hamburg“ erhalten habe. Später wurde sie dann Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und verlor den Posten nach der verlorenen letzten Landtagswahl. Sie habe sich sehr über die Anfrage von Günter Baaske, dessen Nachfolge als Bildungsministerin in Brandenburg anzutreten, gefreut, plauderte die Ministerin weiter. Nun nutze sie jede Gelegenheit, die Mark besser kennenzulernen und stelle, je weiter sie gen Norden komme, mehr Ähnlichkeit mit ihrer Heimat fest.

Das langjährige SPD-Mitglied sprang schließlich für ihren Genossen und Barnimer Landratskandidaten, Daniel Kurth, in die Bresche. Wenn dieser die Landratswahl gewinne, „wäre das ein großer Verlust für die SPD-Landtagsfraktion, aber ein großer Gewinn für den Barnim“, zeigte sie sich überzeugt.

Kurth selbst nutzte wenig später die Anwesenheit der Bildungsministerin, um ihr eine der momentan wichtigsten Barnimer Forderungen mit auf den Weg zu geben: „Wir brauchen ein staatliches Schulamt im Nordosten Brandenburgs“, sagte er. Dass die SPD - im Gegensatz zur CDU - nicht Eberswalde als Standort für das Schulamt präferiert, begründete Daniel Kurth so: „Ich will, dass wir uns hier in der Region zur Zusammenarbeit mit der Uckermark bekennen. Erst müssen wir das Schulamt herbekommen, danach klären wir anhand objektiver Kriterien, wo es stehen soll.“

In Panketal steht im Juni mit der Bürgermeisterwahl noch eine zweite Wahl in diesem Jahr an. SPD-Bürgermeisterkandidat Maximilian Wonke, derzeit Ortsvorsteher in Zepernick, nannte die aus seiner Sicht wichtigsten Themen: den Aufbau weiterer Platzkapazitäten in Kitas und Schulen sowie den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere den Zehn-Minuten-Takt bei derS-Bahn.