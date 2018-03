Jörn Tornow

Lieberose (MOZ) Zur Putzaktion im Schloss Lieberose fanden sich 14 freiwillige Helfer ein. Zwei Schlossflügel mit jeweils drei Etagen mussten für die Saison gereinigt werden, damit alles für die nächsten Schlossführungen bereit ist. Spinnweben und die Hinterlassenschaften von Mardern finden sich in diesem Schloss. Das muss weg, bevor Besucher kommen. „Die Putzaktion machen wir, damit wir stolz und selbstbewusst Führungen machen können“, so Stefanie Reinke vom Förderverein Lieberose. „Wir wollen nicht, dass das Schloss vernachlässigt aussieht.“ Dieter Krause beteiligt sich jedes Jahr an der Putzaktion. „Ich bin gerne dabei, denn das muss alles erhalten bleiben“ meinte Dieter Krause.

Außer für Führungen und Ausstellungen wird das Gebäude nicht genutzt und ist daher unbeheizt.

Die erste Führung in diesem Jahr findet am 1. April, dem Ostersonntag, um 14 Uhr statt. Eine Anmeldung unter 033671 2233 oder unter E-Mail foerderverein.lieberose@gmail.com ist erforderlich.