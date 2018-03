Hartes Training für den Karneval

Bitte nachmachen: Mitglieder mehrerer Karnevalsvereine trafen sich am Wochenende zu verschiedenen Workshops in der Bad Freienwalder Kurstadthalle. Hier geht es mit Trainerin Nina Geburzie (vorn rechts) unter anderem um die richtige Körperhaltung und unterschiedliche Schrittfolgen. © Foto: Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Neuenhagener Carneval Club und der Altreetzer Karneval-Club waren jetzt Gastgeber eines Tanzsport-Wochenendes mit externen Trainern in der Bad Freienwalder Kurstadthalle. Rund 300 Teilnehmer hatten sich dafür angemeldet.

Nach einem Tanzsport-Wochenende im vergangenen Jahr in Schwedt waren Nadine Karp vom Neuenhagener Carneval Club (NCC) und Eileen Bundrock vom Altreetzer Karneval-Club (AKC) überzeugt, dass man so etwas auch mal selbst organisieren könnte. „Wir wollten einiges aber anders machen“, erzählt Eileen Bundrock, die wie Nadine Karp tanzt, auch Trainerin ist und zum Vorbereitungsteam gehört. So hätten sie in Schwedt einen ganzen Tanz einstudiert. „Wir waren uns jedoch einig, dass einzelne Workshops mehr bringen würden“, sagt Eileen Bundrock und freut sich, dass sie mit Nina Geburzie und Martina Kristof von der Karnevalsgemeinschaft Eugenesen Alaaf Hannover-Mittelfeld von 1962 zwei externe Trainerinnen gewinnen konnten.

Letztere leitet gerade einen Akrobatik-Workshop. Unter den Frauen und Kindern ist bei den Dehnübungen auch ein Mann zu entdecken. Klar, das Männerballett darf beim Karneval doch nie fehlen! Immerhin 30 Männer würden an den Workshops teilnehmen, berichtet Nadine Karp. Vertreten seien nicht nur die Gastgeber-Vereine sondern aus Märkisch-Oderland auch noch die Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft, der Neulewiner Karnevalsclub, der Harnekoper/Sternebecker Carnevalclub, der Wriezener Carnevals-Club, die Tanzgruppe Dannenberg, der Neuhardenberger Carnevalverein „Marxwalde 1972“ und der Lebuser Carneval-Club. Hinzu kämen der Glindower Carneval-Club aus Potsdam-Mittelmark und der Prenzlauer Carnevalclub aus der Uckermark.

„Wir haben den Kreissportbund und Karnevalsvereine in der Region angeschrieben“, sagt Eileen Bundrock. „Aber unser Wochenende hat sich auch herumgesprochen. Und schon jetzt sei klar, dass es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben soll. „Die Kurse waren schnell voll, wir mussten einigen Leuten sogar absagen“, begründet Nadine Karp die Neuauflage. „Der Bedarf ist einfach da.“ Ziel sei wieder ein Termin nach der Deutschen Meisterschaft, die stets im März stattfindet.

Die beiden Trainerinnen hätten sie bei einem Tanzturnier des Bundes Deutscher Karneval in Lübeck kennengelernt. Der karnevalistische Tanzsport habe viele Disziplinen „Tanzmariechen, Tanzgarden, Tanzpaare und Schautanz“, zählt Eileen Bundrock auf. Beim Schautanz müsse immer ein Thema tänzerisch wiedergegeben werden. Unterschieden würden zudem noch drei Altersklassen.

Der Dank des Organisationsteams gehört unterdessen der Stadt Bad Freienwalde, die die Kurstadthalle zur Verfügung stellte, der Eberswalder Wurst GmbH, die die Mittagsverpflegung absicherte, sowie Mitgliedern des NCC und AKC beziehungsweise deren Familien, die selbst gebackenen Kuchen beisteuerten und auch den Verkauf übernahmen.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer an dem Tanzsport-Wochenende hätten sich nicht nur für einen Kurs angemeldet, sagt Eileen Bundrock. Die Kosten lägen zwischen zehn und zwanzig Euro je Kurs, wobei es auch Tagestickets für jeweils 50 Euro geben würde. Letztere seien allerdings weniger gefragt. „Vielleicht hat das ja doch etwas mit der Anstrengung des karnevalistischen Tanzsports zu tun“, meint Nadine Karp.

Trainerin Martina Kristof ist da längst von den Dehnübungen in den praktischen Teil übergegangen. Radschlagen, auch einhändig, steht unter anderem auf dem Programm. Probiert wird ebenfalls der Übergang in den Spagat. Den würde der Mann, der auch als Juror tätig ist, gern wieder selbst hinbekommen, heißt es voller Anerkennung von den Frauen.