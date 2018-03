Blasmusik für Sicherheitspartner

Elke Lang

Storkow Musical satt, von einem hochkarätigen Orchester gespielt und von einem weltweit geschätzten Sänger interpretiert, konnten die Storkower Fans der Blasmusik am Freitagabend in der Kurmark-Kaserne erleben. Im ausverkauften Saal fand das Zwölfte Benefizkonzert der Stadt Storkow und der Bundeswehr statt.

Bei Dirty Dancing sei er vor dem Fernseher eingeschlafen, gestand Christian Köhler am Mikrophon schalkhaft bei der Ansage dieses Programmpunkts. Was er als Dirigent aber mit seinem Landespolizeiorchester Brandenburg am Freitagabend darbot, war alles andere als einschläfernd. Kraftvoll zupackend, tempobetont und virtuos über die Bühne gebracht, riss es die Zuhörer zu begeisterten Pfiffen und zu Bravo-Rufen hin. Am Schluss eroberten sogar Zuhörer aus den vorderen Reihen den leeren Raum vor der Bühne, um zur Musik zu tanzen.

Die große, mit Teppichbahnen ausgelegte „schönste Sporthalle der Bundeswehr“, wie Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig euphorisch ausrief, hatte sich in eine aparte Konzerthalle verwandelt, in der die schönsten Lieder bekannter Musicals zu hören waren. Les Misérables war dabei, Starlight Express, Tanz der Vampire, Mozart, Der Glöckner von Notre-Dame und Gypsy, um nur einige zu nennen. Dazu kam zum Jubel aller natürlich eine Zugabe.

Dem Star des Abends, Michael Heller, ist Christian Köhler seit Jahren freundschaftlich verbunden. Ihm war es zu verdanken, dass der von den Storkowern begeistert begrüßte Sänger hier aufgetreten ist. Er erwies sich mit einer Stepp-Einlage bei „I got Rhythm“ aus Crazy for you und mit einer Seil-Jonglage zudem als vielseitiger Entertainer.

Dass das vom Innenministerium Brandenburg finanzierte Konzert, dessen Schirmherr Landrat Rolf Lindemann war, überhaupt stattgefunden hat, „war eine spontane Nummer auf dem kleinen Dienstweg“, plauderte die Bürgermeisterin. Beim Neujahrsempfang des Landrats, auf dem das Landespolizeiorchester gespielt hat, habe sie gesagt: So was Schönes wollen wir auch haben. Das sei innerhalb von zwei Stunden organisiert worden. Dem widersprach Rolf Lindemann: „Nein, nach einer viertel Stunde. Ein Wort und Handschlag reichten, denn das Landespolizeiorchester ist die schnellste Truppe, die wir in Brandenburg haben“, lobte er. „Es waren nur fünf Minuten“, behauptete dagegen Christian Köhler, der als Geschenk des Innenministers für Storkow bereits zum Tag der Bundeswehr im vorigen Jahr hier gespielt hat. Er war glücklich über die Einladung, und ihm sei klar gewesen: Für Storkow müssen wir etwas Besonderes bieten.

Das ist ihm auf alle Fälle gelungen. „Das Orchester ist schmissig, spritzig, es reißt mit. Dass es hier wieder spielt, war zwingend“, ist dem Landrat klar. Auch die 87-jährige Helga Schulze aus dem Storkower Alten- und Pflegeheim war begeistert, besonders „wie der junge Mann so schön getanzt hat“.

Rolf Lindemann dankte dem Innenministerium für diese Veranstaltung, „denn es ist wichtig, dass der Rechtsstaat in der Fläche für die Bürger sichtbar wird“. Außerdem kam es ihm darauf an, „dass wir mit diesem Benefizkonzert eine Brücke schlagen können zwischen der Polizei und den Sicherheitspartnern, die aktiv auf unseren Straßen tätig sind und dafür ganz viel ehrenamtliche Zeit und Kraft opfern“.

Der Erlös aus Eintrittskarten und Spendentopf von 1517 Euro ist der seit 24 Jahren bestehenden elfköpfigen Storkower Gruppe der Sicherheitspartner der Polizei übergeben worden. „Das Geld ist für uns nicht entscheidend“, sagte deren Leiter Uwe Striegler. „Es ist vielmehr für uns eine unfassbare und ganz große Ehre.“ Sie werden es größtenteils für die Jugendarbeit in der Stadt spenden.