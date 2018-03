Fassade muss saniert werden

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gut acht Jahre, nachdem die Komplettsanierung des Friedrich-Wolf-Theaters abgeschlossen wurde, sind schon wieder umfangreiche Sanierungen vor allem an der Fassade erforderlich. Wobei damals aus Denkmalschutzgründen die Fassade nur neu verputzt worden ist, die alten Schichten blieben erhalten. Mit ähnlichen Problemen muss sich auch die städtische Gebäudewirtschaft herumschlagen. Momentan wird die rückwärtige Fassade am Bauernmarkt saniert. Die Maßnahme wurde schon im vergangenen Jahr begonnen, Im Haushalt waren dafür 100 000 Euro veranschlagt worden. In diesem Jahr findet sich im Haushalt für Fassadensanierung sowie von Wartungsanstrichen von Fenstern und Türen die Summe von 45 000 Euro.

Richtig tief muss die Stadt dann in den kommenden Jahren in die Tasche greifen. Nach bisheriger Finanzplanung sind 2020 rund 300 000 Euro für weitere Fassadensanierungen vorgesehen, 2021 noch einmal 185 000 Euro.

Die Stadtverwaltung machte jüngst im Ausschuss für Kultur und Sport deutlich, dass die Stadt für diese Leistungen keine Regressforderungen geltend machen könne, die eventuell noch aus der Sanierung von vor acht Jahren herrühren. Vielmehr würde es sich um ganz normale Reparaturen handeln, die aus der Verwitterung herrühren.

Im Vergleich dazu fällt bei den Instandsetzungsmaßnahmen, die in diesem Jahr vorgenommen werden sollen, ein Posten relativ gering aus. So müssen die Rauchmelder im Gebäude ausgewechselt werden, was mit rund 1500 Euro veranschlagt wird. 2020 muss dann noch die Gründungsmauer instandgesetzt werden. Die Kostenschätzungen dafür belaufen sich bisher auf 100 000 Euro.