Frischer Wind für alte Mühle

Ulf Grieger

Letschin. (MOZ) Die Gemeinde Letschin ist unter die Windmüller gegangen. Sie hat vom ehemaligen Freilichtmuseum die Bockwindmühle Wilhelmsaue übernommen. Um das technische Denkmal kümmert sich nun Ute Büttner vom Bauamt. Zum 31. März beginnt dort die Saison wieder.

Noch sieht das Mühlenareal im denkmalgeschützten Dörfchen Wilhelmsaue nicht einladend aus: Die Umzäunung ist zum Teil weg, die große Wanderkarte vergilbt, die Erklärungstafeln verwittert. Die immerhin schon von der Arbeitsinitiative Letschin reparierten Bänke stehen gestapelt unter dem Mühlenhaus an der Dorfstraße. Demnächst soll auch der völlig marode Baucontainer entsorgt werden, in dem der langjährige Müller Detlef Sommerfeld seine Utensilien aufbewahrte.

Bürgermeister Michael Böttcher hielt den Gemeindevertretern einen Ordner entgegen. Der war bei der Übernahme der Mühle von der nun als Oderbruch-Museum Altranft weitergeführten Einrichtung fast leer. Die Unterlagen zur Mühle wurden vom neuen Museumsteam noch nicht gefunden. Inzwischen hat Ute Büttner jedoch viel zusammengetragen, was zwischen dem Bau 1880 und heute geschehen und dazu veröffentlicht wurde. Es werden Förderanträge gestellt und ein junger Mann, der bereits in der vergangenen Saison Detlef Sommerfeld zur Hand gegangen war, und dabei viel gelernt hat, wird als geringfügig Angestellter die Betreuung der Mühlengäste dort übernehmen. Dass dabei aber auch pädagogisches Geschick gefragt ist, das haben all jene erfahren, die in den vergangenen Jahren dort waren. Ein von Andrea Hafenbrack und Peter Natuschke erarbeitetes und von Ilona Roscher-Wiese und Horst Wiese illustriertes Lehrheft „Beim Windmüller“ von 2014 gibt Auskunft über die Bildungsmöglichkeiten dieser Mühle. Möglicherweise kann die Gemeinde für diese Aufgabe Honorarkräfte gewinnen, die bereits beim Freilichtmuseum in dieser Richtung Wegweisendes geleistet hatten und nun nicht mehr angefragt worden waren.

Die Mühle bleibt Außenstelle des Standesamtes Letschin. Das heißt, der romantische Ort, mit dem bereits seit 2007 viele ihren schönsten Tag verbinden, bleibt auch in dieser Beziehung erhalten.

Letschins „Mühlenbeauftragte“ Ute Büttner vom Bauamt ist heimatkundlich sehr interessiert. Sie hat herausgefunden, dass in diesem Jahr ein kleines Jubiläum ansteht. 1988, also vor 30 Jahren, kamen die restaurierten, neun Meter langen Flügel an die Mühle. Ein Film des DDR-Fernsehens von Fritz Böck mit dem Titel „Eine Mühle seh ich blinken“ wurde dazu gedreht und ein Jahr später auch zwei Mal gezeigt. Der Titel stammt aus Wilhelm Müllers Gedicht „Die schöne Müllerin“, in dem es allerdings um eine Wassermühle geht. Der Film lagert im Deutschen Rundfunkarchiv Potsdam-Babelsberg.

Auch die Zeitung „Neuer Tag“ berichtete von der Aktion. Dietrich Schröder schrieb den Text und Inge Heyse fotografierte. Der Letschiner Arzt Dr. Hans-Georg Hempel hatte sich damals für den Erhalt engagiert. Der heute in Küstrin-Kietz lebende Geschichtsfreund hat Ute Büttner viele Unterlagen aus der Zeit vor 30 Jahren zur Verfügung gestellt. „Natürlich wäre es schön, wenn wir Detlef Sommerfeld hier weiterhin vor Ort hätten“, sagt sie. Das sei aus gesundheitlichen Gründen zwar nicht möglich. Aber es bestehe die Hoffnung, dass er zu Höhepunkten und als Mentor dort sein kann.

Die Mühle war bis zum Jahre 1956 im Mehlbetrieb. Danach wurde bis zum Jahre 1964 nur noch Schrot gemahlen. Seit dem stand die Mühle leer und drohte zu verfallen.

Vor 35 Jahren, 1983, begannen erste wichtige Restaurierungen. Im März 1992 wurde nach aufwendiger Reparatur der Mühlenkasten im Wind gedreht und 1995 wurde nach 31 Jahren wieder gemahlen.