Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein

Michel Rieckmann

Fürstenwalde Vor dem Fußball-Landespokal-Halbfinale zwischen dem FSV Union Fürstenwalde und dem FC Energie Cottbus fand eine Typisierungsaktion gegen Blutkrebs statt. Durchgeführt wurde die Aktion von den Unionern in Kooperation mit der DKMS. An die einhundert Teilnehmer ließen sich registrieren.

Wie wichtig die Aktion ist, zeigt sich an den Statistiken. Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. Doch jeder 10. Patient findet keinen Spender.

Aus der Region traf es auch Nick aus Hohen Neuendorf. Deswegen wollten die Fußballer vom FSV Union helfen. Prompt organisierten Jugendleiter Frank Bellach und sein Organisationsteam einen passenden Termin. Unter dem Motto „Wir für Nick – FSV Union Fürstenwalde gegen Blutkrebs!“ sollten so viele Registrierungen wie möglich vorgenommen werden.

Nick hat inzwischen einen Spender gefunden, die Aktion fand aber trotzdem statt. „Kürzlich erkrankte auch Oskar aus Panketal und andere suchen noch ihren Spender, deswegen wollten wir die Typisierung auf jeden Fall durchführen“, so Organisator Bellach.

Die Registrierung erfolgt in der Regel innerhalb von zehn Minuten, ohne großen Aufwand oder gar Schmerzen. Nachdem die Daten des Spenders aufgenommen wurden und einige Fragen geklärt worden sind, ob man als Spender in Frage kommt, werden mit zwei Wattestäbchen eine Minute lang Abstriche von der Wangenschleimhaut genommen. Zur Sicherheit wurde noch ein drittes Stäbchen verwendet, wieder jeweils eine Minute. Die Ergebnisse werden samt Einverständniserklärung an ein Labor verschickt, die Daten gespeichert und anonym für den weltweiten Patientensuchlauf zur Verfügung gestellt.

Zu der zweistündigen Registrierungsaktion kam auch Kati Freyer aus Storkow. Erfahren hat sie von der Aktion aus dem Kreise der Spielereltern, denn ihr Sohn spielt auch bei den Unionern. Für die Mutter ist klar: „Ich habe selber drei Kinder und wäre, im Falle einer Krankheit, auch für jede Hilfe dankbar.“