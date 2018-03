Später Dank für eine Drei

Anke Beißer

Gosen (MOZ) Er ist noch gar nicht ganz zur Kirchentür herein, da wird Alwin Ziel schon von den ersten Besucher der angekündigten Gesprächsrunde mit Fragen aufgehalten. Er wirkt freundlich, bodenständig, wie der nette Nachbar von nebenan. Keine Spuren von Abgehobenheit – dabei ist er jemand, der mit Fug und Recht sagen kann, Geschichte mitgeschrieben zu haben. Er hat Ende der 1980er-Jahre an der Gründung der SPD mitgewirkt, durch Zufall, aber er hat. Er hat den Einigungsvertrag mit ausgearbeitet. Er hat die Entwicklung Brandenburgs als Innen- und als Sozialminister mitbestimmt.

Im Vorraum der Gosener Kirche geht es aber erst einmal um den Menschen, nicht den Politiker. Ob er die Region kenne. „Ja, ich habe Erkner das Stadtrecht überbracht.“ Und sonst? Er mag die Gegend, ist aber bei Ausflügen meist nur bis Köpenick gekommen. Er liebe seinen Garten, kümmere sich da ums „Grobe“. Das Vor-Gespräch nimmt munter seinen Lauf, schließt den politischen Werdegang mit ein, die tiefe Verbundenheit mit Regine Hildebrandt. Doch dazu wird der Hohen Neuendorfer mehr in der eigentlichen Runde sagen.

Bevor sich der 76-Jährige final dafür bereit macht, mischt sich Heidrun Schäling ein. „Ich möchte mich ganz offiziell für meine Drei in der Russischprüfung bedanken“, sagt die 64-Jährige aus Schöneiche lächelnd. Alwin Ziel stutzt, meint er kenne sie, doch woher? Er habe sie an der Fachschule für Ökonomie 1984 bis 1989 in Russisch unterrichtet, hilft sie seiner Erinnerung nach. Und das mit dem Dank, das meine sie wirklich ganz ehrlich.