Türkränze, Mini-Küken und Kuchen in Lämmerform

Cornelia Link-Adam

Pillgram Gut was los war am Sonnabendnachmittag im geschmückten Vorlaubenhaus in Pillgram. Der Verein Denk-Mal-Pillgram hatte zum Backen und Basteln zu Ostern eingeladen und viele Besucher nutzten das Angebot.

Kreativ konnten man auf vielfältiger Art und Weise sein. Ilse Weinberg hatte die Teige vorbereitet, den Ofen angeworfen: Gern haben Yvonne Schmidt und Tochter Laura (10) – passend zum bevorstehenden Fest mit Hasen-Ohren auf dem Kopf – etliche Osterhasen-Figuren und Zöpfe aus Hefeteig gebacken. Vollbesetzt war aber auch der Versammlungsraum im denkmalgeschützten Gemäuer mit seinem markanten Strohdach. Viele Kinder bemalten Gipsfiguren, andere auch ausgeblasene Eier. „Das ist toll hier, und in der Vorweihnachtszeit gibt’s auch immer noch Geschichten zu hören“, erzählte Neele Sophie Vogt (8, Pillgram). Indes hatten Helena und ihre Mutter Doreen Herde einen Türkranz, bestückt mit kleinen Eiern und Küken fürs neue Eigenheim in Briesen, fertiggestellt. Sie lobten die Aktion, wünschten sich das auch wieder für ihr Heimatdorf, wo sie im Vorjahr auch schon gemeinsam beim Osterbasteln waren.

Nebenan am anderen Tisch bastelten Jung und Alt viele verschiedene Deko-Figuren aus Stoffen, Papier, Keramik, Filz und Wolle. So entstanden Deko-Hasen, aber auch Mini-Küken und in Blumentöpfe versunkene Hasen, die man nur noch am Stummelschwänzchen erkannte. Gut an kamen aber auch Körbchen zum Befüllen mit Süßigkeiten. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Jeder machte, worauf er Lust hatte und hinterließ am Ende für das Material und Essen eine kleine Spende. Zur Stärkung kamen die verschiedenen Kuchen in Form von Eiern, Hasen und Lämmern, gebacken von Vereinsmitglied Gabriela Schmollack, bei den Kreativen sehr gut an.