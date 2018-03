Gute Resonanz auf Osterschießen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Zum Osterschießen hat es am vergangenen Sonnabend zahlreiche Strausberger und Gäste in den hinteren Bereich des Sport- und Erholungsparks gezogen. Viele bewiesen eine gute Treffsicherheit und konnten für ihre Teilnahme Ostereier mitnehmen.

Die Osterdekoration war am Sonnabend auf dem Schießstand der Schützengemeinschaft Strausberg im Sport- und Erholungspark unübersehbar: In allen Räumen standen Schüsseln mit Schokoeiern, und jeder erfolgreiche Teilnehmer am Osterschießen bekam bunt gefärbte Hühnereier als Präsent. Die gingen weg wie warme Semmeln, denn vom Start um 10 Uhr weg gaben sich die Gäste die Klinken in die Hand. So freute es die Organisatoren um den Vorsitzenden Ronald Zobel, dass sich der ganze Aufwand doch gelohnt hat. Schatzmeister Hans-Joachim Lauenstein gab am Computer die Namen ein und druckte Teilnahmeurkunden, Hertha Goede zählte die Munition ab. „Sie ist die gute Seele unseres Vereins“, sagt Ronald Zobel, „kümmert sich auch um die Waffenkammer und die ganze Sicherstellung.“ Ihr Mann Hans ist mit seinen 81 Jahren einer der erfahrensten Schießtrainer im Lande und will sich gerade zur nächsten Weiterbildung anmelden, um die Trainerlizenz zu aktualisieren. Während der Strausberger Thomas Lukaschewski gerade Ostereier und Urkunde in Empfang nimmt, lassen sich andere mit Munition versorgen. An einer der elf 50-Meter-Bahnen für das Kleinkaliberschießen hat sich Robinson Neil auf einen Stuhl gesetzt und legt das Gewehr auf die Ablage. Die Aufsicht führt Jürgen Stadler. Der gebürtige Neuseeländer Neil arbeitet als Sportwart auf dem SEP und kam vor 23 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland. Heute lebt er in Eggersdorf. Ein Kollege von ihm ist Siegmar Witt: „Ich habe gelesen, dass hier heute das Osterschießen ist, da haben wir uns unter Kollegen verabredet, das mal mitzumachen“, erzählt er.

Nach dem KK-Schießen mit der Langwaffe gehen sie hinüber zum benachbarten Pistolenschießstand. Hier wird auf die in 25 Meter Entfernung stehende Scheibe geschossen. 14 Bahnen hat der Verein dafür zur Verfügung. „Für uns ist die Anlage sehr gut und ausreichend, wir haben auch sehr viel Geld und Zeit hineingesteckt“, sagte der Vorsitzende. Die Schützengemeinschaft hat ihre Immobilie inzwischen kaufen können und ist nun Eigentümer. Das nächste Bauvorhaben ist das Dach. Aber noch ist es dicht.

Auch viel Arbeit und Material – das vor allem aus Abrissbaracken der ehemaligen GUS-Kasernen nach dem Abzug der russischen Truppen – stecken im Luftgewehrschießstand, der gleich hinter den Schießbahnen steht. Dort erwartete am Sonnabend Klaus-Peter Fijalkowski die Besucher des Osterschießens. Auch bei ihm standen üppige Teller mit Ostereiern. Sein elfjähriger Enkel Marc-Leon zeigte auf der Zehn-Meter-Distanz schon beachtliche Treffsicherheit. „Kein Wunder, bei dem Opa“, sagt Ronald Zobel, „Klaus-Peter gehört zu unseren leistungsstärksten Schützen, er ist in der ersten Mannschaft Luftpistole und war schon oft erfolgreich bei Landesmeisterschaften.“

Nachwuchsprobleme hat die Schützengemeinschaft nicht. Seit 2017 ist der Zuwachs junger Leute wieder angestiegen, sagt der Vorsitzende. So liege die Mitgliederzahl immer knapp über 50, das sei zufrieden stellend. Und auch am Sonnabend füllen einige Besucher Mitgliedsanträge aus.

Die nächste Gelegenheit zum öffentlichen Schießen wird das Pokalschießen der Bürgermeisterin für Kurz- und Langwaffen sein. Da werden auch Schützen benachbarter Vereine erwartet.