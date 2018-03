Mobilitätskonzept für den Barnim

Olav Schröder

Blumberg Auf der Karte mit Car-Sharing-Angeboten fallen der Barnim und die Berliner Bezirke Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg durch weiße Flecken auf. Ein Konzept mit Car-Sharing-Elektroautos wurde auf dem 22. Landschaftstag der Barnimer Feldmark vorgestellt.

Innerhalb des Berliner S-Bahnrings gibt es fast alles, oft dicht beieinander: Busse und Bahnen, Taxi-Stände ebenso wie Verleihsysteme für Fahrräder und Autos. Doch darüber hinaus wird das Angebot deutlich geringer oder fehlt ganz, erläutert Axel Quanz. Er stellt vor knapp 100 Besuchern auf dem Landschaftstag in Blumberg ein Car-Sharing-Konzept mit Elektromobilen für den Bereich des Regionalparks Barnimer Feldmark vor. Der Regionalpark umfasst Ahrensfelde, Werneuchen, Bernau, neuerdings Panketal mit dem Ortsteil Schwanebeck sowie Teile von Märkisch-Oderland und des Berliner Nordostens.

Dass die Bedeutung der Mobilität angesichts der Einwohnerentwicklung mehr und mehr wächst, unterstreicht Ahrensfeldes Bürgermeister Wilfried Gehrke. Allein in Ahrensfelde gebe es aufgrund der vielen Arbeitsplätze in der Gemeinde täglich nicht nur rund 5400 Auspendler, sondern auch mehr als 4400 Einpendler. Täglich staue sich aber der Verkehr auf der B 158 und der B 2.

Als Angebot zur Entlastung und zur Erhöhung der Mobilität versteht Axel Quanz vom Berliner Projektberatungsunternehmen „team red Deutschland GmbH“ das Konzept. Das Verleihsystem setzt auf Elektrofahrzeuge, um eine von Staub, Lärm und klimaschädlichen Emissionen freie Mobilität zu erreichen. Damit das System angenommen werde, müssten die Fahrzeuge groß genug sein (vier Sitzplätze), eine große Reichweite haben, mit einer kurzen Ladezeit auskommen (etwa zwei Stunden) und vor allem günstig sein.

Car-Sharing-Stationen sollten an publikumsstarken Standorten wie Bahnhöfen und Verwaltungszentren eröffnet werden, so Quanz. Sowohl Bürger als auch Verwaltungsmitarbeiter kämen als Nutzer in Frage. Eine Untersuchung der Uni Bamberg zeige, dass durch ein solches Angebot zwar nicht die Bereitschaft wachse, den privaten Erstwagen abzuschaffen, wohl aber auf einen Zweitwagen zu verzichten. Neben dem Aufbau der Car-Sharing-Stationen müsse zudem einen Lade-Infrastruktur installiert werden.

Für den Bereich der Barnimer Feldmark wurde ein Vorschlag mit 25 Stationen erarbeitet. Letzten Endes stellt sich Quanz ein Netz aus etwa 20 Stationen mit jeweils einem E-Fahrzeug vor. Jede Kommune werde dabei bedacht, so dass es in Ahrensfelde, Werneuchen und Bernau an den Bahnhöfen, zusätzlich auch an der Kreisverwaltung in Eberswalde zumindest einen Standort gebe werde. Noch nicht entschieden sei, wer Betreiber sein könnte. Er sollte jedoch den gesamten Bereich einschließlich des Berliner Nordostens abdecken. Gedacht wird unter anderem an den Landkreis Barnim, an die Kreiswerke oder auch an die Barnimer Feldmark.

In Bamberg betreibe der Kreis in Abstimmung mit den Kommunen seit 2017 ein solches Angebot. Die ersten Stationen hätten nach drei Monaten schwarze Zahlen geschrieben. Für ein Fahrzeug fallen monatlich Kosten von 500 Euro an. Ein Nutzer zahle dort pro Tag 25 Euro.

Der günstige Preis – für einen Mietwagen liege er um ein Mehrfaches höher – ist für Quanz ebenso eine Voraussetzung für den Erfolg wie die Beteiligung der Kommunen. Entscheidend sei auch die einfache Handhabbarkeit. So könne bei einem Anbieter im Raum Frankfurt/Main die komplette Ausleihe von der Vorlage des Führerscheins bis zum Öffnen des Fahrzeugs per Smartphone erledigt werden.

Um das Konzept umzusetzen, sind noch mehrere Schritte von der Finanzierung bis zur Klärung der Betreiberfrage erforderlich. Sollte das Vorhaben gefördert werden, kann sich Axel Quanz 2019 den Start vorstellen.