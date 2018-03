Die Eule-Orgel steht im Mittelpunkt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es waren teilweise herbe, dissonante Klänge, die sich in einen strahlenden Akkord auflösten. Auf der anderen Seite konnten die Zuhörer bei der ersten „kleinen Abendmusik“ in diesem Jahr in der evangelischen Nikolaikirche eine farbige und eingängige Harmonik erleben. Zwei französische Komponisten, die unterschiedlicher kaum sein können, hatte Kantor Lutz-Matthias Müller zum Auftakt der diesjährigen Konzertsaison in dem Gotteshaus ausgewählt. Zum einen zwei Orgelstücke von Olivier Messian (1908 bis 1992), die schon in ihren Titeln deutlich machen, dass außergewöhnliche Klänge zu erwarten sind. „Erscheinung der ewigen Kirche“ und „Das himmlische Abendmahl“. Zum anderen war unter der Leitung von Lutz-Matthias Müller und Steffen Schreiner an der Orgel sowie dem Ensemble „cum laude“ das Requiem von Gabriel Fauré zu hören, in der Bearbeitung für Chor, Orgel und Violoncello.

Das Auftaktkonzert machte deutlich, worin die Besonderheit der Kirchenmusikreihe in der Nikolaikirche liegt, die am Freitagabend wieder zahlreiche interessierte Zuhörer in das Gotteshaus lockte: Zum einen ist es die Kirchenmusik, gerne auch einmal außerhalb der eingetretenen Pfade. Zum anderen merkt man Lutz Matthias Müller die Liebe zur französischen Kirchenmusik an.

Vor allem aber beherbergt das Gotteshaus in Fürstenberg ein Kleinod, das bestimmte Kirchenmusik in all ihrer Farbenpracht interpretieren lässt: Die Eule-Orgel mit insgesamt 31 Registern. Das Instrument, dass 1999 errichtet wurde und aufgrund schlechter klimatischer Bedingungen in der Kirche 2016 gereinigt und revidiert werden musste, verdient den Namen „Königin der Instrumente“ zurecht. Lutz Matthias Müller hat deshalb im Jahresprogramm einen Schwerpunkt auf Orgelkonzerte gelegt. „Neben Musikern aus der Region, konnten wieder bedeutende Interpreten verpflichtet werden. Genannt seien die national und international renommierten Organisten Martin Stephan (27. April) und Stefan Kießling (25. Juli)“, sagt Lutz Matthias Müller.

Das Faltblatt mit dem Jahresprogramm gibt es unter anderem in der Kirche aber auch in der Tourismusinformation in der Lindenallee.