Mit 101 Jahren mitten im Leben

Mara Kaemmel

Schöneiche Edith Löhlein ist am Sonnabend 101 Jahre alt geworden. Sie hatte sich Monate lang nicht wohl gefühlt. „Doch für ihren Geburtstag hat sie sich aufgerappelt“, erzählt ihre Tochter Rosita Kermer. Und deshalb durften bereits um 11 Uhr ihre Nachbarin Annemarie Müller und die langjährige Freundin Eva Albert zum Kaffee vorbeikommen. „Sie sehen prächtig aus“; lobte Annemarie Müller. Die alte Dame strahlte übers ganze Gesicht und erwiderte: „Ja, mir geht es wieder gut.“

Edith Löhlein stammt aus Dresden. Fast ihr ganzes Leben hat sie in der Stadt an der Elbe verbracht. Im Jahr 2000 zog sie nach Schöneiche: in ein kleines Haus, um nah bei ihrer Tochter zu sein, die hier schon seit 1985 wohnt. „Sie hat nie darüber geklagt, dass sie ihre Heimat verlassen hat“, sagt Rosita Kermer. „Sie bedauert nie etwas, sie schaut nie zurück. Für sie zählt nur das Morgen.“ Diese positive Grundeinstellung zum Leben sei ein Grund dafür, dass ihre Mutter ein so enormes Alter erreicht habe.

Aber Edith Löhlein ist nicht nur ein lebensbejahender Mensch. Sie war immer auch eine selbstbewusste, aktive und sportliche Frau. „Bis sie 60 Jahre alt war, konnte sie noch Spagat machen und Radschlagen“, erzählt ihre Tochter.

Sie habe sich früh von ihrem Mann getrennt und ihre beiden Töchter allein groß gezogen. „Als Büroangestellte hat sie nicht viel verdient, es hat uns trotzdem nie an etwas gefehlt.“ Auch für ein paar Bonbons seien immer ein paar Groschen übrig gewesen. Gearbeitet hat Edith Löhlein bis sie 70 Jahre alt war.

Heute fallen ihr viele Dinge schwer. Sie hört schlecht. Das Mittagessen kocht sie nicht mehr allein, es wird geliefert. Am Wochenende geht sie zum Essen zu ihrer Tochter, die ihr auch im Haushalt hilft. „Sie ist mein Goldstück“, sagt Edith Löhlein.

In ein Pflegeheim ziehen, das will sie nicht. Jetzt jedenfalls noch nicht. In diesem Moment freut sie sich, mitten im Leben zu stehen. Sie nimmt die Anrufe der Gratulanten entgegen und freut sich auf die Geburtstagsfeier mit ihrer Familie am Nachmittag. Und die ist groß. Schließlich hat Edith Löhlein inzwischen vier Enkel, vier Urenkel und zwei Ururenkel.