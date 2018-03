Frühjahrsputz im Gotteshaus

Jörg Kotterba

Beeskow Staubsauber, Wischlappen, Holzglanz-Tinkturen: Mehr als ein Dutzend Frauen und Männer kamen Samstag-Vormittag zum Frühjahrsputz in und vor der St. Marienkirche. Pfarrer Tobias Kampf war zufrieden: Jetzt kann Ostern kommen...

Knut Krüger, Jahrgang 1940, feiert in diesem Jahr Jubiläum. Aber daran hat der 77-Jährige am Samstag, als er vor dem Gotteshaus mit einem Besen dem Winterdreck zu Leibe rückte, nicht gedacht. Dafür erzählte der Ur-Beeskower in einer kleinen Pause begeistert, dass „seine“ Kirche heute ein wahres Schmuckstück ist. „Ich habe sie als Kind zerstört gesehen. Durch Artilleriebeschuss der Roten Armee geriet sie wenige Tage vor Kriegsende in Brand. In DDR-Zeiten, ich bin Zimmermann und Bauingenieur, half ich bei den Sicherungsarbeiten. Weil manches Gewölbe einzustürzen drohte. Erst nach der Wende begann der planvolle Wiederaufbau.“ St. Marien sei ein wichtiges Stück Beeskow „und steckt quasi in meinem Herzen. Deshalb engagiere ich mich seit 1968 im Gemeindekirchenrat, bin im Bauausschuss.“

Knut Krüger „vergaß“ der MOZ zu erzählen, das er jetzt seit 50 Jahren dieses Ehrenamt bekleidet. Außerdem ab und an Orgel in den Dorfkirchen spielt und Vorsitzender des Fördervereins Marienorgel ist. Außerdem gehört der rüstige Rentner zu den Mitautoren des Buches „Bürgerstolz und Seelenheil – über Geschichten Architektur und Ausstattung der Marienkirche“. Auf mehrere Seiten erzählt er detailliert von der Zerstörung der Kirche, der Rettung und dem Wiederaufbau.

„Ich bin sehr stolz auf unsere Helfer“, meinte Pfarrer Tobias Kampf. Seit sieben Jahren ist er in Beeskow und kann auf 2100 Gemeindemitgliedern blicken, die in der Stadt und in den umliegenden Dörfern zu Hause sind. Kurz vor dem Start des Frühjahrsputzes war er „nicht sicher, ob fünf Helfer kommen. Oder zehn. Es gab etliche Absagen. Die Grippe hat überall zugeschlagen.“

Fast aufs Stichwort kam Kirchen-Reinigungskraft Heidi Krenkel prustend und schniefend ins Mittelschiff. Sie hatte den Staubsauger unterm Arm. „Mich hatte es auch erwischt. Jetzt geht’s aber bergauf“, machte sich die freundliche Frau selbst Mut. Auch sie zeigte sich erleichtert, dass fleißige Helfer zu Eimer und Wischlappen, Kehrichtschaufel und Holzglanz-Tinkturen griffen. „Allein ist das nicht zu schaffen.“ Pfarrer Kampf ergänzte: „Der Putztag heute, eine Woche vorm Osterfest, ist so wichtig. Wir wollen doch, dass alle Ecken und Winkel sauber sind und unsere Kirche vorzeigbar ist.“ Seine Kollegin, Pfarrerin Elisabeth Preckel, leitet Karfreitag ab 10.30 Uhr und Ostersonntag ab 6 Uhr die Gottesdienste. Warum sechs Uhr? Jesus sei nach den biblischen Berichten in der Nacht auferstanden. „Die Frauen fanden am frühen Morgen das leere Grab vor“, klärte Pfarrer Tobias Kampf. Fragen dieser Art würde ihm hier im Osten öfter gestellt, „denn in 40 DDR-Jahren gab es manche kirchlichen Abbrüche.“

Die Fenster zum Glänzen brachte Krankenhaus-Laborantin Angela Prick. Sie lebt seit ihrem 18. Lebensjahr in Beeskow und bringt sich als Gemeindekirchenrats-Mitglied ebenso ein wie als Sängerin in der Kantorei. „Wir sind eine große Familie. Da packt man an, wenn helfenden Hände gebraucht werden.“

Ähnlich denkt auch Anni Geisler. Sie machte sich im Mittelschiff an den Sitzreihen zu schaffen, wischte mit einem angefeuchteten Tuch das Holz sauber und polierte es danach mit einem Spezialmittel. Die 79-Jährige ist kein Kirchenmitglied, sondern stadtbekannte Linken-Politikerin. Von ihrer Wohnung erzählt sie, könne sie auf die Kirchturmspitze schauen. „Schon deshalb habe ich viel Sympathien für dieses Gotteshaus.“ Derzeit beobachte sie regelmäßig zwei Falkenpaare, die vermutlich im Turm nisten.