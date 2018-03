Osterhäsin ist eigentlich eine Hexe

An der Bastelstraße: Der siebenjährige Moritz Lanzke (links) mit Oma Christiane (dahinter) besuchen einen der vielen Stände. © Foto: Jörg Kotterba

Im Osterhasen-Kostüm: Heidemarie Wiechmann ist eigentlich als Linken-Politikerin und Kräuterhexe bekannt. Gewi-Geschäftsführer Oliver Funke (rechts) freut sich, dass wieder so viele Familien der Einladung zum Osterspaziergang gefolgt waren. © Foto: Jörg Kotterba

Jörg Kotterba Das Wetter spielte mit: Hunderte Familien strömten am Sonnabend zum mittlerweile 6. Osterspaziergang der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft. Im Innenhofbereich der Pawlowallee lockte jede Menge Spaß. Es gab nur zufriedene Gesichter.

Den jetzt 19-jährigen Yannic Leschke, bei der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (Gewi) künftiger Immobilien-Kaufmann, hatte die Märkische Oderzeitung schon beim 5. Osterspaziergang als Hasen erlebt. Am Sonnabend, beim 6. Fest, das freudige Wiedersehen. Da hoppelte das sympathische hellbraune Langohr über die noch grau-stumpfen Rasenflächen im Innenhofbereich der Pawlowallee. Gerade dort, wo die Gewi 5000 Wohnungen in wunderschön sanierten und denkmalgeschützten Häusern umsorgt und verwaltet. Immer dort, wo Yannic auftauchte, gab`s lachende Kindergesichter.

Doch Sonnabend überraschte eine an Lebensjahre etwas ältere, vor allem aber stadtbekannte Frau, die sich gern als Kräuterhexe outet, im Osterhasen-Kostüm: Heidemarie Wiechmann. Vor ein paar Wochen ist die ehemalige Lehrerin für Deutsch und Musik 63 Jahre jung geworden. Die Linken-Politikerin und Vorsitzende des Kräuterhexenvereins, auch im Tiergehege, beim Fest im City-Center oder in der Jugendherberge Bremsdorfer Mühle zu finden, liebt Kinder. Und findet es „nicht schlecht, dass Gewi-Geschäftsführer Oliver Funke Vereine in der Stadt finanziell unter die Arme greift, wenn sie sich – zum Beispiel für dieses vorösterliche Familienfest – einbringen.“

Oliver Funke freut so ein Lob. Er genoss den gar nicht so kalten, vor allem trockenen Fest-Tag im Kollegenkreis. Auch mit einem Eierpunsch, den seine Mitarbeiterin Diana Drange „erfunden“ hat. Man nehme Eierlikör, trockenen Weißwein, Zimt... „Mehr wird nicht verraten“, meinte Oliver Funke lachend.

Er tat am Sonnabend genauso geheimnisvoll wie Jörg Bigesse, Fleischermeister aus Schneeberg. Der 55-Jährige ist einer von 24 Mitgliedern des Vereins Freunde und Förderer des Feuerwehr-Museums. Der hatte seinen Grill gleich neben der Gulaschkanone der Feuerwehr aufgebaut. Dort brutzelte leckere Bratwurst aus dem Hause Bigesse. Grinsend meinte der Kenner: „Die Grundzutaten sowie Gewürze sind ja bei allen Fleischern gleich. Aber jeder hat ja noch seine spezielle Rezeptur. Meine verrate ich natürlich nicht.“

Punsch-„Erfinderin“ und Gewi-Immobilienverwalterin Diana Drange betreute eine der vielen Spaziergang-Stationen mit viel Spaß, Spiel und Sport. Dorthin führten grüne, blaue und rote Linien, eingeteilt nach Altersklassen. „Das ist so ein schönes Fest hier“, lobte Jasmin Hofmann am Drange-Stand. Ihr John-Luka, der jetzt 15 Monate alt ist und sich im Ball-Weitwurf, naja, versuchte, „bekommt sicherlich noch nicht so viel mit wie im kommenden Jahr. Aber ich sehe, wie er die Stunden genießt. Und ich habe hier schon ein paar Freunde getroffen.“

Des Lobes voll waren an einer Bastelstraße auch Denis Lanzke, der mit Sohn Moritz (7) und Mutter Christiane zum Fest kam. „Dieser Tag ist mit so viel Liebe vorbereitet“, lobte der 39-Jährige. Er sei zwar kein Gewi-Mieter. „Aber darum geht es ja dem Vorstand der Gebäudewirtschaft nicht. Er hat erneut, eine Woche vor dem Osterfest, unserer Stadt wahrlich einen Höhepunkt beschert. Danke.“

Brandmeister und Jugendwart bei der Feuerwehr ist Sven Schönfeld. Seine Leute betreuten die Kletterwand. „Wir sind derzeit knapp hundert freiwillige Feuerwehrleute und 24 Hauptamtliche. Und damit gut aufgestellt. Auch im Nachwuchsbereich. Aber Neue sehen wir immer gern“, schlug Schönfeld die Werbetrommel. Und fügte an: „Mehr im Internet unter www.ffw-ehst.de.“