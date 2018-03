Einkaufsbummel im Feuerschein

Anke Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Es gab am Sonnabend im Herzen von Fürstenwalde sowohl bei den Händlern als auch bei den Kunden vor allem eines: zufriedenen Gesichter. Die Neuauflage der Shoppingnacht hat gezeigt, dass die Spreestädter und ihre Gäste dieser Veranstaltung die Treue halten.

In der Mühlenstraße, in der Fürstengalerie sowie die Rathauscenter und in der Eisenbahnstraße herrscht am Sonnabend zwischen 17 und 23 Uhr reges Treiben. Wer die gesamte Einkaufsmeile einmal komplett abgeschritten hat, dabei in Geschäfte schaute, diverse Einkäufe tätigte und auch noch die Kulinarik sowie letztlich dem ganzen Ambiente mit Musik, Lichtshow und Kleinkunst seine Aufmerksamkeit schenkte, dem drohte womöglich Reizüberflutung. Es war schon ein schönes großes Ganzes, das die Arbeitsgruppe „Unternehmen Innenstadt“ vom Wirtschaftsförderungsverein mit der Stadt auf die Beine gestellt haben.

So kam Maren Gräser an der Villa Lässig kaum hinterher, die Gläser mit Glühwein zu füllen. „Rose und Weiß ist unsere eigene Rezeptur und nach drei Stunden schon alle“, erzählt Robert Kschiwan-Kaspar. Für ihn und die übrigen Bewohner der Villa sei es keine Frage gewesen, ihren Weinkeller für diesen Abend wieder für die Öffentlichkeit zu öffnen. „Wir sind zu viert im Einsatz und außerdem helfen noch zwei Freunde, waschen Gläser ab“, freut er sich über den Zulauf, der auch bei ihrer fünften Teilnahme die Erwartungen übertraf.

Den Glühwein in weiß gekostet und für lecker befunden, hat Christel Ernst. Die 68-Jährige ist mit ihrer Tochter seit 18 Uhr durch die Stadt gebummelt. „Wir waren vor allem auf das leckere Essen aus“, schmunzeln die Zwei. Etwas fußlahm ließen sie sich gegen 21 Uhr in der Fürstengalerie zum Abschluss ihrer kulinarischen Reise eine heiße Waffel schmecken. „Die Reis-Hack-Röllchen bei Marco Polo, die Kartoffelsuppe vom Spreebogen, das war alles wirklich köstlich“, sind die beiden des Lobes voll und räumen ein, nach der ganzen Schlemmerei, jetzt noch Socken für die Enkelin kaufen zu wollen.

Gut gelaunt steht Bärbel Hanisch, die Filialleiterin von Reno, zwischen den Regalen mit 500 Paar Schuhen. Sie bezeichnet die Shoppingnacht als vollen Erfolg. „Die Leute sind tiefenentspannt.“ Es mache den Kunden sichtbar Spaß in aller Ruhe durch die Läden zu schlendern. Und mehr noch, der Umsatz stimme. Einen Wermutstropfen gibt es: „Ich hätte gern mal die Lichter gesehen Aber ich komme ja hier nicht raus.“ Dafür habe sie eine Freundin beauftragt, ihr ja viele Fotos zu schicken.

Da wird sie einiges zu tun gehabt haben. Allein die von buntem Licht illuminierten Häuserfassaden haben reichnlich an Speicherplatz eingenommen. Das Farbenmeer bildet eine eindrucksvolle Kulisse. Sehenswert waren auch die Auftritte der Fürstenwalder Feuerkünstler von Sternenstaub. An verschiedenen Plätzen ließen sie ihre flammenden Schalen und Seile kreisen und wurden stest mit viel Applaus belohnt. Zu sehen und zu erleben gab es wahrlich genug an diesem Sonnabendabend.