Holger Siemann stellt seinen neuesten Roman vor

Wolfgang Gumprich

Himmelpfort Eigentlich ist es doch ganz einfach: Ein weißes Blatt Papier und ein Stift oder auch eine leere Word-Datei und eine Tastatur. Und dazu eine möglichst gute Geschichte. Aufschreiben, drucken und verlegen lassen. Fertig ist der Schriftsteller. Dass es manchmal doch nicht ganz so leicht aus der Feder fließt, das erzählte Autor Holger Siemann am Sonntag auf dem Roten Sofa in der Mühle Himmelpfort.

Siemann hatte seinen 800 Seiten, starken neuen Roman „Das Weiszheithaus“ dabei, aus dem er einige Abschnitte las. Viel interessanter waren jedoch die Einblicke in seine Arbeitsweise. Es begann mit dem Kauf eines Hauses im Prenzlauer Berg, das als Weiszheithaus bekannt war. Dort lebte unter anderem der kommunistische Schriftsteller Kurt Weiszheit. Siemann las viel, sammelte viel. „Dann habe ich alle Zutaten geschüttelt und neu sortiert“, fasste er zusammen.

In seinem Buch erzählt er die Familiengeschichte der Weiszheits, die vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende der DDR reicht. Und ständig taucht die Frage auf: Fakt oder Fiktion? Tatsachen oder Erfindung? Dies gelingt dem Autor dadurch, dass er den Erzähler Sven einführt, hinter dem sich aber der Autor selbst versteckt. Der Erzähler wiederum belegt die Glaubwürdigkeit seiner Geschichte mit Auszügen aus Tagebüchern, legt gar einen Stammbaum der Familie vor.

Geschrieben hat Siemann seinen Roman dann auf dem Lande, in Klaushagen, wo er seit acht Jahren ein Forsthaus besitzt. „Der Abstand ist wichtig, um über die Großstadt schreiben zu können“, beginnt er sein Loblied auf die Region. Er erlebe dort ein „Geborgenheitsgefühl“, er fühle sich dort als Teil eines Kreislaufs, der über einen selbst hinausweise. Totale Entspannung empfinde er, wenn er in den Garten gehe, um – Achtung – Unkraut zu jäten.

Die Lesung wurde moderiert von Arno Sommer, musikalisch begleitet von Thomas Vogel (Klavier) und Corry Sinder (Gesang). Auch wenn Holger Siemann auf 800 Seiten kräftig geflunkert hat, er hält es mit dem Schriftsteller Weiszheit, der auf der Bitterfelder Konferenz 1959 zur Rolle der Literatur in der DDR sagte: „Ohne eine gebildete und einbildungsfähige Leserschaft bleiben unsere Bücher bloß Papier mit Tinten-Schißchen drauf. So viele Leser ein Buch hat, so viele Welten entstehen. Ohne den Leser gibt es keine Kunst. Von seinen Fähigkeiten hängt alles ab!“