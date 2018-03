Keimzeit spiele drei Konzerte in Neumühle

Urgestein und Gesicht der Band: Norbert Leisegang sang am Wochenende in Neumühle nicht nur die Keimzeit-Texte, die viele kennen. Er erzählte auch von der Geschichte der Gruppe. © Foto: David Leeuwestein

David Leeuwestein

„So eine lausige Ratte wie du ist mir noch niemals über den Weg gelaufen“, sang Norbert Leisegang am Freitagabend beim Konzert seiner Band Keimzeit im Kornspeicher Neumühle und das Publikum grölte mit: „Und gerade du bietest mir ein Glas Sekt an, da geh ich doch lieber Wasser saufen.“

Textsicher sind die Fans dabei allemal, sind doch viele von ihnen Stammgäste des alljährlichen Konzerts der Gruppe im Kornspeicher. Gleich an drei Tagen hintereinander trat die Band in Neumühle auf. Zwei der Termine waren in kurzer Zeit ausverkauft. So spielten die vier Bandmitglieder unterstützt von Musiker Ene Merkel an Saxophon und Querflöte im prall gefüllten Saal.

Viele der Gäste kennen die Musiker bereits seit ihrer Jugend. 1980 hoben die vier Geschwister Norbert, Hartmut, Roland und Marion Leisegang die Band Jogger aus der Taufe. Norbert Leisegang wurde Frontmann und begann rockige bis bluesige Songs mit deutschen Texten zu schreiben. So beschloss man schließlich die Umbenennung der Band in Keimzeit. Ende der 1980er-Jahre bekamen die Musiker beim DDR-Rundfunk die Gelegenheit professionell ein Album aufzunehmen. Ihr Produzent Peter Nölle musste den bis dahin ahnungslosen Newcomern erst einmal erklären, wie die ganze Aufnahmetechnik funktioniert.

„Wir hatten den Luxus aus 30 Songs zwölf der besten Titel auswählen zu können. Da hat uns auch keiner reingeredet. Das haben wir allein entscheiden können“, so Leisegang. Die Band spielte die Songs live ein. „Wir haben das Album immer nachts aufgenommen, weil das Studio nur ab 22 Uhr frei war. Die Lieder wurden jeden Tag bis etwa 3 Uhr aufgenommen, was aber ehrlich gesagt mit unserer Lebensweise gut zusammenpasste“, erinnerte sich Norbert Leisegang an diese prägende Anfangszeit.

Ihr erstes Album „Irrenhaus“ wurde schnell ein Erfolg. Mit der Textzeile „Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt“ gelang der Band ein Wendehit. „Das Album passte irgendwie zu den verworrenen Zeiten um 1989/90“, meint Norbert Leisegang heute.

Diese Zeit ist nun schon fast 30 Jahre her. Viele Bandmitglieder sind seitdem gegangen, andere dazugekommen. 15 weitere Alben haben sie derweil aufgenommen. Nicht wenige schafften es in die Charts. Dennoch will die Gruppe mit ihrer Tournee zu den Ursprüngen zurückkehren. Und so versinken die fünf Instrumentalisten zusammen mit ihren Fans bei Musik von Schlagzeug, Mundharmonika, Klavier und Co und Textzeilen wie „Frühling in Parlermo. Ein Reiseballon nimmt mich mit“ noch einmal in Jugenderinnerungen.

Sicher, manches klingt durch die neue Technik anders, vielleicht moderner. Wobei Leisegang Wert darauf legte, dass die Lieder nicht neu arrangiert werden. Es sollte eine Remineszenz ihres Werkes der 1990er Jahre werden. „Wir werden euch jetzt – ob ihr wollt oder nicht – das ganze Album noch mal vorspielen“, bereitete der Sänger seine Fans vor und erntete johlenden Beifall.

„Solche Songs könnte ich heute nicht mehr schreiben. Bestimmte Wörter kommen mir einfach nicht mehr in den Mund“, erzählte Leisegang auf der Bühne. Der Zufriedenheit der Fans tat das keinen Abbruch. „Es war toll. Ganz toll. Ich bin jedes Jahr hier beim Konzert von Keimzeit“, lobte Brigitta Kühn die Band. „Text und Musik sind einfach großartig“, pflichtete Jörg Rangnow ihr bei. Einziger Wehrmutstropfen: „Ich finde, man sollte bei dieser Musik tanzen und sich bewegen und nicht sitzen“, kommentierte der Neuruppiner.