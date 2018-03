Linke fordern neue soziale Revolution

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Kreisvorsitzende Enrico Rossius gab sich beim Frühlingsempfang der Oberhaveler Linken und ihrer Kreistagsfraktion am Freitagabend in Oranienburg kämpferisch. „Wir wollen einen sozial-ökologischen Umbau. Wir denken das zusammen. Denn die Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, haben die Folgen des Klimawandels als erste auszubaden“, sagte Rossius, der auch zur Teilnahme an den Ostermärschen für Frieden aufrief. Seine Partei lehne Massentierhaltung und die in Zehlendorf geplante Legehennenanlage ab. Die Linke fordere einen besseren öffentlichen Nahverkehr, der sich an Bedürfnissen orientiere. Auch sei er stolz auf die Initiative zur beitragsfreien Kita im Land. „Das haben wir dem Koalitionspartner abgerungen“, sagte Rossius.

Die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg, als netzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion wegen der Facebook-Affäre um Datenmissbrauch und Wahlmanipulationen gerade omnipräsent in den Medien, fordert 200 Jahre nach der Geburt von Karl Marx eine neue soziale Revolution. Die sei angesichts dramatischer Veränderungen in der Arbeitswelt durch Automatisierung dringend erforderlich. Allein durch selbstfahrende Autos könnten in Zukunft 800 000 Jobs von Kraftfahrern wegfallen. Schon heute gebe es in China und bald auch in Deutschland Fabriken, in denen ausschließlich Roboter arbeiten.

„Es geht ums uns alle“, sagte Anke Domscheit-Berg. Sie verglich die heutige Entwicklung mit der Industrialisierung. „Wir müssen die digitale Revolution mit einer sozialen Revolution verbinden“, sagte die Abgeordnete aus Fürstenberg. Sie forderte auch ein bedingungsloses Grundeinkommen. „Wir müssen für Teilhabe und ein Leben in Würde sorgen. Mit Hartz IV geht das nicht.“