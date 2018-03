Jürgen Ohlwein

Rathenow (BRAWO) Die Frühlingsgalerie wurde erstmals durch einen Töpfermarkt flankiert. Über diesen konnten Besucher aber nicht nur am verkaufsoffenen Sonntag, sondern auch schon am Samstag schlendern.

Hauptsächlich Unternehmen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen präsentierten ihre Waren. Darunter die Töpferei Gundula Müller aus dem sächsischen Kohren-Sahlis. An ihrem Stand, betrieben von Ehemann Carsten Müller, gab es mit dem "Eierbecher für Querdenker" sogar eine echte Neuheit, obgleich es Becher für zum Verzehr quer gelegte Eier schon früher nützlich erschienen. Das zeigt das Gemälde "Stillleben mit Nelken", das Maler Georg Flegel um 1630 schuf. In einem kleinen Zinnbehälter liegt ein Ei. Wie Müller erzählte, habe der Leipziger Maler und Grafiker Professor Rainer Schade nach genau solchen Eierbechern gesucht. In seinem Auftrag habe Gundula Müller den Prototypen eines "Eierbechers für Querdenker" in ihrer Werkstatt angefertigt. Davon begeistert habe Schade ein Patent angemeldet und der Töpferin und Keramikerin zum Geburtstag geschenkt. So ein Becher bietet den großen Vorteil, dass das Ei quer aufgeschlagen werden kann. Dann passt der Teelöffel besser hinein, und es wird weniger gekleckert.