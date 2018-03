Herrenloses Pferdegespann auf Irrfahrt

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Ein Pferdegespann hat sich am Sonntagnachmittag in Rheinsberg selbständig gemacht. Wie Polizeisprecher Toralf Reinhardt sagte, stand das Pferd bereits eingespannt auf einem Privatgrundstück. Es war an einem Baum angebunden. Offenbar geriet das Tier gegen 15 Uhr aus unbekanntem Grund in Panik und riss sich los.

Es rannte die Schlossstraße entlang. Auf der Irrfahrt durch die Innenstadt touchierte das Gespann drei Autos und beschädigte sie. Die Polizei und mehrere pferdekundige Zeugen versuchten laut Reinhardt vergeblich, das Tier zu stoppen. Erst an der Toftlundstraße endete die Flucht, als die Kutsche gegen eine Mauer stieß. Verletzt wurde niemand. Auch das Pferd überstand den Zwischenfall unverletzt.

Im Oktober 2009 war ein ähnlicher Unfall weniger glimpflich ausgegangen. Damals ging beim Rheinsberger Töpfermarkt ein Fuhrwerk mit zwei Pferden durch. Die vier Passagiere erlitten schwere Verletzungen. Eines der Tiere musste eingeschläfert werden. Anders als bei jenem tragischen Ereignis drohen dem Pferdehalter im aktuellen Fall keine strafrechtlichen Konsequenzen. Da niemand verletzt wurde, ist nur die Frage, ob die Versicherung für die 20 000 Euro Sachschaden aufkommt.