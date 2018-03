Viel Sonne und Farbe zur Frühlingsgalerie

Jürgen Ohlwein

Rathenow (BRAWO) Das Wetter meinte es sehr gut mit der Rathenower Frühlingsgalerie. Bei Sonne satt und durchaus frühlingshaften Temperaturen schlenderten viele Leute am verkaufsoffenen Sonntag durch beteiligte Geschäfte oder vorbei an ihren Schaufenstern. Abermals hatten Künstler der Region Bilder zur Verfügung gestellt, die in den Geschäften zu sehen waren. Jedes der 39 Kunstwerke war nominiert und stand zur Abstimmung durch das Publikum. Dem Schöpfer des Gewinnerbilds winkte eine eigene Ausstellung im Rathenower Rathaus. Diesmal hat Detlef Frenkel die Ehre. Sein Bild mit der Nummer 17 war im Modegeschäft von Petra Sandbrink, Berliner Straße, zu sehen.

Der Gewinner leitet den Malzirkel des Karl-Mertens-Kunstvereins. Auf seinem Bild ist die Sankt-Marien-Andreas-Kirche mit Altstadtkulisse zu sehen. Detlef Frenkel hat sich das Malen sozusagen selbst beigebracht und seine Fertigkeiten über Internetrecherche und verschiedenen Foren vertieft. Einige seiner Bilder sind in Rathenow durchaus bekannt und stellen Hingucker dar.

Neben dem Publikumspreis wurden diesmal zwei Jurypreise vergeben. Zur Jury gehörten Künstler Daniel Schröder, Eva Lehmann vom Torhaus e.V., Christl Schneewind vom Verein Unternehmer für Rathenow sowie Franziska Rahn aus der Stadtverwaltung. Jurypreis Nr. 1, ein Gutschein über 100 Euro für Künstlerbedarf, ging an die Berliner Malerin Roswitha Betke. Ihr Bild (Nummer 35) war im Geschäft "Stein 40", Steinstraße, zu sehen. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Acrylmalerei. Durch Freunde ist sie darauf gekommen, sich an der Frühlingsgalerie zu beteiligen. "Ich bin total überwältigt von dem Preis. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei dieser großen Vielfalt von tollen Kunstwerken überhaupt einen Preis bekäme." Sponsor ihres Preises war der Unternehmerverein.

Der zweite Jurypreis war ein Nachwuchspreis. Diesen erhielt der zehnjährige Linus. Sein Bild mit der Nummer 30 war im Geschäft seines Vaters bei Poldi-Electronic, Berliner /Ecke Brandenburger Straße, zu sehen. Der Grundschüler malt schon fünf Jahren leidenschaftlich. Seine Lieblingsmotive sind Tiere. Er erhielt zwei Tickets für das Haveltorkino.

Insgesamt gesehen, gab es auch wegen des schönen Wetters, wieder nur zufriedene Gesichter. Stolz können die Organisatoren ferner darauf sein, dass sie im "City-Offensive" genannten Wettbewerb der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam kürzlich den 2. Platz mit der "Frühlingsgalerie" belegten. 3.000 Euro hatte es für die gelungene Initiative gegeben.