Gemeinsam lernen mit Käthe

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Als vierte Schule im Kreis Oberhavel wird die Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ab dem kommenden Schuljahr „Schule für gemeinsames lernen“. Dann werden Kinder und Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in einer Klasse unterrichtet.

„Das freut mich sehr. Es ist ein Gewinn für alle. Die Schule wird mit zusätzlichem sonderpädagogischen Personal ausgestattet, um bestmögliche Lernbedingungen schaffen zu können. Gleichzeitig wünschen sich Eltern, dass ihr Kind trotz besonderen Unterstützungsbedarfs an einer allgemeinen Schule vor Ort lernen kann. Diesem Wunsch wird in Mühlenbeck nun entsprochen“, teilte Landrat Ludger Weskamp (SPD) in einer Pressemitteilung vom Montag mit.

Derzeit besuchen 840 Schülerinnen und Schüler die sechszügige Ganztagsschule in Mühlenbeck. Das Konzept des gemeinsamen Lernens wird in den Klassen 7 bis 10 angeboten.

Um besser auf die Talente und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen zu können, wird an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule schon jetzt in sogenannten Interessenklassen für Sport, Ästhetik und Informatik unterrichtet. „Hier möchten wir das Programm integrieren, um jederzeit flexibel auf aktuelle Förderbedarfe eingehen zu können. Unser Ziel ist es, das Lehrerkollegium in jedem Jahrgang mit einem Sonderpädagogen auszustatten“, sagt Schulleiterin Kathrin Haase laut Mitteilung des Landratsamtes. Da Sonderpädagogen derzeit aber schwer zu finden seien, würden drei Lehrerinnen und Lehrer mit den Fördermitteln des Landes ein Studium der Sonderpädagogik absolvieren.

Die Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ist eine von insgesamt vier „Schulen für gemeinsames Lernen“ in Oberhavel. An der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder, der Jean-Clermont-Schule in Sachsenhausen und der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule in Hohen Neuendorf wird schon seit dem vergangenen Jahr erfolgreich nach dem neuen Konzept unterrichtet.⇥(zeit)