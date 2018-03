Berlin bereitet Bundesrats-Initiative vor

dpa

Berlin (dpa) Der Berliner Senat will im Grundgesetz ein Benachteiligungs-Verbot wegen „sexueller und geschlechtlicher Identität“ verankern. Zur Ergänzung des Artikels 3 solle eine entsprechende Bundesratsinitiative gestartet werden, teilte Justizsprecher Sebastian Brux am Montag mit. Zuvor hatte die Nachrichtenseite BuzzFeed News berichtet. Zunächst wolle der rot-rot-grüne Senat am 10. April das Vorhaben beschließen, sagte Brux. Zunächst hatte es demnach in der Koalition Diskussionen gegeben.