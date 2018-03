Italienisches für die Haut

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Noch ist der Firmenname Kosmetik vom Waßerfall GmbH ein eher unbekannter in Hennigsdorf. Doch die Firma will in ganz Deutschland durchstarten, und zwar mit dem Vertrieb der Marke BioNike. Die Produkte des italienischen Kosmetikherstellers ICIM International sind im eigenen Land sehr bekannt und werden in 50 Länder exportiert. Doch Deutschland war bislang ein weißer Fleck auf der BioNike-Weltkarte.

In den Räumen der Kosmetik Vom Waßerfall GmbH im Hennigsdorfer Industriepark Blaues Wunder stapeln sich die Kisten. Hinter schmucklosem Karton verstecken sich in Töpfchen, Tuben und Stiften mehr als 500 verschiedene Artikel, die für Schönheit sorgen sollen, teils aber auch wie Medizin für die Haut wirken. Folglich beschreibt Waßerfall die BioNike-Linie auch als „Zwischenwelt zwischen Kosmetik und Medizin“.

Der studierte Chemiker ist schon seit Jahren auf der Suche nach Nischenprodukten im Pflege-, Pharma- und Kosmetikbereich und hat dabei Erfolge als auch Lehrgeld eingesteckt. Zu Letzerem zählte der Versuch, ein Schuhdesinfektionsspray auf dem Markt zu positionieren. Während dieses Projekt durchfiel, konnte seine Firma mit einem hormonfreien Serum, dass das Wimpernwachstum anregt, einen Erfolg einheimsen. „Wir Männer haben am Anfang herzhaft gelacht. Aber die Damen haben Ja zu dem Produkt gesagt“, erinnert sich Waßerfall. „Der absolute Topseller“ ist noch immer im Angebot.

„Wir suchen nach Nischen“, beschreibt der gebürtige Berliner, der in Heiligensee lebt, seine Geschäftsphilosophie. Auf dieser Suche stieß er mit seiner Assistentin Anja Schmiedel auf einer Messe auf die Produkte von ICIM International. Als sie im Winter 2015 der Firma einen Besuch in Italien abstatteten, war Waßerfall wenig optimistisch, mit dem Vertrieb für Deutschland beauftragt zu werden: „Dafür waren wir eigentlich zwei Hausnummern zu klein.“ Doch der Coup gelang: Mittlerweile sind es neun Mitarbeiter, die vom Blauen Wunder aus die hochwertige Kosmetik verschicken. Noch sind es kleine Chargen, zumeist Einzelbestellungen von Apotheken, die auf die Reise gehen. Doch Waßerfall versprüht Optimismus, dass die Qualität der Produkte auf Dauer überzeugt, auch wenn die Preise deutlich über denen der herkömmlichen Drogeriemarkt-Angebote liegen.

Dafür, so Waßerfall, werde dem Kunden aber auch mehr geboten. „BioNike arbeitet bei der Produktentwicklung sehr wissenschaftlich. Ein großer Teil der Serien ist komplett frei von Konservierungsstoffen, von Parfümen und Gluten. Jeder Charge wird zudem auf geringste Nickelspuren getestet.“

Angespornt vom Erfolg des Wimpernserums setzt Waßerfall jetzt auf einen neuen Erfolg namens Ferkelan. Der im Deutschen wenig anmutig wirkende Name gilt einem Gel, das Hämatome und damit die unbeliebten blauen und braunen Flecke auf der Haut schnell beseitigen soll. In Fachzeitschriften, so Schmiedel, werbe man derzeit für das Produkt. Sie selbst ist von dessen Wirkung nach einem Selbstversuch überzeugt: „Ich habe dafür mein eigenes Schienbein zur Verfügung gestellt.“