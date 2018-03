Klappbrücke unter der Lupe

Stephanie Fedders

Liebenwalde (MOZ) Wäre die Stadt Liebenwalde berechtigt, nicht nur den ruhenden, sondern auch den fließenden Verkehr zu kontrollieren, dann hätte sich am Montag an der Klappbrücke über den Finowkanal eine lukrative Einnahmequelle aufgetan. Die Sperrung für Wartungsarbeiten ignorierten viele Verkehrsteilnehmer.

Kurz nach zehn hält eine Polizeistreife vor dem „Durchfahrt verboten“-Schild. Als der Beamte aussteigt und die Handwerker mit „Und, gibt’s Probleme?“ begrüßt, hat er die Lacher auf seiner Seite. Alle paar Minuten fahren Autos und sogar Lkw vorbei am Absperrgitter über die Brücke. Sie schlüpfen durch die Öffnung, die legal nur Busse oder Krankenwagen benutzen dürfen.

In Ruhe arbeiten können die Servicekräfte der Wartungsfirma aus Teltow-Fläming erst, als die Elektriker auf den Knopf drücken und sich das bewegliche Tragwerkteil um wenige Meter anhebt. Während sich vor der Schranke die Autos stauen, werfen die Monteure einen genauen Blick auf die Arrettierung, in die die Brücke nach dem Schließen wieder einrastet. Dieses Bauteil, genauso wie die beiden Elektrohubzylinder mit ihren Gewindestangen, die sich seitlich hinter dem Brückengeländer befinden, müssen bei jeder Kontrolle neu geschmiert werden. Servicemonteur Bernd Kuzianowski nimmt dafür ein Multifunktionsspray, das jeder Hobbygärtner zu Hause haben könnte.

Zweimal im Jahr wird die Brücke, die im Juni 2016 ihren Betrieb aufnahm, dieser Prozedur unterzogen. Vor der Saison und nach der Saison. „Dabei werden alle Sicherheitsschalter überprüft und sämtliche Funktionen getestet“, erklärt Bernd Kuzianowski. Viel Routine, keine Reparaturen – das junge Bauwerk ist noch gut in Schuss. „Wir müssen die Brücke warten lassen, um einen entsprechenden Nachweis zu erbringen“, bestätigt Bürgermeister Jörn Lehmann die Einschätzung der Monteure.

Wer mit seinem Boot nicht unter der Brücke durchpasst, die geschlossen eine Durchfahrtshöhe von 1,50 Meter zulässt, der betätigt eine Taste und schickt so ein Signal zum Schleusenwärter nach Zerpenschleuse. Der öffnet dann die Brücke über der Landesstraße 21. Bisher geschieht das allerdings nur sechs Mal am Tag. Das soll sich mit Saisonbeginn am 13. April ändern. Bis Ende September sind dann von 8.30 bis 18 Uhr stündliche Öffnungen geplant, so dass die größeren Boote zehn Mal pro Tag Gelegenheit zum Passieren haben. Hintergrund: Die Stadt möchte den im März 2014 neu eröffneten Stadthafen inklusive seiner Infrastruktur besser auslasten. Bei der nächsten Kontrolle im Herbst wird sich dann zeigen, ob die Wartungsfirmen fortan mehr zu tun bekommen.