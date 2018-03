Erster Auswärtssieg des TuS 1896

Stefan Zwahr

Sachsenhausen (OGA) Sachsenhausen. Das Warten hat ein Ende: Dem TuS 1896 Sachsenhausen gelang am Sonnabend der erste Auswärtssieg der Saison. Und das in beeindruckender Manier. In der Fußball-Brandenburgliga hieß es bei Eintracht Miersdorf/Zeuthen 4:0 (2:0).

„Wir sind hochzufrieden, dass wir nach so langer Zeit den ersten Auswärtssieg geholt haben“, bemerkte Trainer Oliver Richter nach dem Erfolg beim schlechtesten Heimteam der Liga. „Wir haben das Spiel von Anfang an souverän gestaltet. Offensiv waren wir zu 100 Prozent da. Wir haben vier Treffer erzielt, haben aber mindestens die gleiche Anzahl an Chancen liegengelassen.“

