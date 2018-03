Streit um Wohnungsbau in Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Fürstenberg. Seit fast vier Jahren beabsichtigt der Kommunale Wohnungswirtschaftsbetrieb (Kowobe) der Wasserstadt die Sanierung des Hauses Friedrich-Wilhelm-Straße 4. Jetzt haben Fürstenbergs Stadtverordnete dafür grünes Licht gegeben – allerdings auf Grundlage einer denkbar knappen Entscheidung.

Sechs Stadtverordnete stimmten während der jüngsten Sitzung für einen Nachtragshaushalt, der die umstrittene Haus-Sanierung zum Inhalt hat. Fünf enthielten sich, vier Parlamentarier waren dagegen. Zu ihnen gehörte Pro-Fürstenberg-Fraktionschef Raimund Aymanns. Eins der Hauptargumente gegen das Projekt, die er vorbrachte, lautete: „Private können so etwas besser.“

Viel zu teuer sei das Vorhaben, für das der Kowobe rund 1,3 Millionen Euro ausgeben will. Für den Ausbau von sieben Wohnungen würden also unterm Strich etwa 187 000 Euro veranschlagt, rechnete Aymanns vor. Unverantwortlich sei dies für die Kommune. Anderswo bekomme man dafür bereits ein nagelneues Einfamilienhaus. Widersprüchlich sei zudem, dass die Kommune ein anderes Gebäude samt Grundstück einst verkauft habe, nämlich in der Bahnhofstraße. Und der neue Eigentümer habe es attraktiv und kostengünstig saniert.

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) betonte, es habe sich dabei lediglich um eine Hüllensanierung gehandelt. Irritierend an der Kritik, die abermals im Parlament laut wurde, sei zudem, dass Unterlagen zu einem Finanzierungskonzept eingefordert würden, die schon längst zur Verfügung stünden. Da höre doch für ihn der Spaß auf, „denn umfangreichere Unterlagen kann man den Stadtverordneten für eine angemessene Entscheidungsfindung nicht vorlegen“, erklärte der Bürgermeister. Zumal das neue Altstadtsanierungsprogramm ASZ II dieses Vorhaben ausdrücklich fördert, somit der Quadratmeterpreis akzeptabel bleibe. Es wäre fairer, würden die Kritiker einfach erklären, man wolle dieses Projekt nicht.

Kowobe-Chef Dr. Ralf Lunkenheimer hatte zuvor die gesamte Strategie der Finanzierung des Millionen-Vorhabens erläutert. Sowohl mithilfe der Unterlagen, die bereits vor drei Jahren zur Verfügung standen, als auch unter Verwendung der jüngsten Prüf-Unterlagen durch die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK). Danach beträgt nach Fertigstellung des Hauses der geplante Quadratmeterpreis für die Miete lediglich 5,75 Euro. Wobei eine marktübliche, moderate Mieterhöhung nach einem gewissen Zeitraum eingeplant wurde, ebenso wie regulär steigende Instandhaltungskosten, die sich auf die Betriebskosten niederschlagen würden. Das Konzept nennt einen Zeitraum von 25 Jahren, bis das gesamte Projekt für die Kommune Gewinn abwirft. „80 Jahre plus X“, das sei die Formel für eine normale Abschreibung des Gebäudes. Alles in allem falle das Projekt aus Sicht des Wohnungsunternehmens absolut nicht aus dem Rahmen ähnlicher Projekte anderswo, sagte Lunkenheimer.

Linken-Fraktionschef Manfred Saborowski erklärte, aufgrund der Landesplanung werde in Brandenburgs Randregionen das Bauen fast ausschließlich in den Innenstädten staatlich gefördert, Wohngebiete auf der grünen Wiese kaum noch. „Außerdem gibt es einen Bedarf auch im Hinblick auf die Berlin-Flucht von Bürgern, weil sie dortige Mieten nicht mehr bezahlen können“, sagte Saborowski. Somit gebe es gute Gründe für das Vorhaben. Außerdem habe das Parlament indirekt das Projekt längst beschlossen – im Rahmen der Entscheidung über die Gebietskulisse des ASZ II.

Thomas Hentschel von der Allianz für Fürstenberg und Ortsteile (AFO) warnte dagegen vor einer Fehlkalkulation, denn eine frühere Erneuerung von Altstadthäusern kam die Kommune wesentlich teurer als geplant. 300 000 Euro mussten seinerzeit nachgezahlt werden. Dass die Sanierung eines Altbaus immer teuer ist, merkte SPD-Stadtverordneter Lothar Kliesch an. Thomas Burmann (CDU) erklärte hingegen, dass die Kosten beunruhigend hoch seien.

Unterm Strich hatten aber die Befürworter die Nase vorn.