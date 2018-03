Warnung an Kleingärtner - polnische Düngemittel sind illegal

Dietrich Schröder

Frankfurt/Slubice (MOZ) Rasendünger mit Unkrautvertilger, Sprays zum Vertreiben von Wespen und Hornissen, Pulver gegen Schnecken und Ameisen und selbst Maulwurfsfallen – angesichts des Angebots in einem normalen polnischen Garten- und Baumarkt laufen so manchem Brandenburger Hobbygärtner die Augen über. „Die Deutschen kaufen jede Menge von diesen Artikeln ein, zumal die meisten ja auch billiger sind als bei euch“, verrät die junge Frau an der Kasse.

Beim Betrachten der Fotos von diesen Artikeln schütteln Jens Zimmer und Johanna Hahn jedoch nur mit ihren Köpfen. Die beiden sind Mitarbeiter des Referats Pflanzenschutz beim Landesamt für ländliche Entwicklung in Frankfurt (Oder). „Schon allein, weil sie nicht Deutsch beschriftet sind, sind diese Mittel illegal“, meint Jens Zimmer. Und seine Kollegin ergänzt: „Maulwürfe und Wespen stehen ja unter Naturschutz.“

Das Problem sei jedoch, dass vielen Deutschen gar nicht bewusst ist, dass sie sich strafbar verhalten, wenn sie diese Dinge zu Hause verwenden. Jens Zimmer erläutert, warum: „Die EU hat zwar eine Verordnung zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln mit gefährlichen Stoffen erlassen. Die Prüfung und Zulassung dieser Mittel ist aber weiter eine nationale Angelegenheit.“ Rein rechtlich dürften deshalb sogar in Österreich erworbene Mittel – die zwar Deutsch beschriftet sind, aber kein hiesiges Zulassungszeichen tragen – nicht verwendet werden.

„Wer dagegen verstößt, kann bestraft werden, der Zoll ist angehalten, solche Verstöße zu kontrollieren“, sagt Zimmer. Wer solche Mittel schon zu Hause hat, sollte sie beim Schadstoffmobil oder anderweitig fachgerecht entsorgen.