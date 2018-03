Böller und Pflanzenschutz

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit die deutsch-polnische Grenze geöffnet ist, haben wir gelernt, dass man nicht alles, was man im Nachbarland kaufen kann, auch einfach so über die Oder mitnehmen darf. Bei Zigaretten und Alkohol gelten Höchstmengen. Und dass die meisten Silvesterböller, die in Polen das ganze Jahr über angeboten werden, hierzulande nicht zugelassen sind, wissen wir inzwischen auch, obwohl – wie bei den Zigaretten – oft genug dagegen verstoßen wird.

Aber Pflanzenschutzmittel? Auch dabei kann jedes EU-Land selbst entscheiden, welche Mittel es für zulässig hält. Zwar mutet das zweifelhaft an, wenn hier wie dort die gleichen Gifte – wie etwa Glyphosat – verwendet werden oder wenn die Herstellerfirmen zu den gleichen Konzernen gehören. Aber als Normalbürger müssen wir uns dieser Bürokratie nun einmal beugen. Besser wäre freilich, im eigenen Garten gar nicht erst so viele Gifte und Chemikalien anzuwenden. Dann braucht man sich nicht vor dem Zoll zu fürchten und hat auch noch ein gutes Umwelt-Gewissen.