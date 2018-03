Malerei und Skulpturen zum Auftakt

Josefine Jahn

Altlangsow (MOZ) Noch ist es kühl im Schul- und Bethaus Altlangsow. Die Wände des großzügigen Ausstellungsraums, einst mit Altar und Gestühl für Gläubige ausgestattet, sind noch kahl. Das wird sich aber in den kommenden Tagen ändern, wenn die Mitglieder des Fördervereins des Schul- und Bethauses zur ersten Ausstellung in diesem Jahr einladen. Sie ist „Licht und Schatten“ überschrieben. Zu sehen sein werden Exponate zweier Künstlerinnen, die sich gemeinsam beim Verein beworben und es in die Auswahl für dieses Jahr geschafft haben: Christl Maria Göthner und Ulrike Gölner. „Es bewerben sich viel mehr Künstler, als wir ausstellen können“, sagt Günther Dannecker, der mit im Auswahl-Komitee saß.

Was an den beiden Damen überzeugte, seien unter anderem auch die verschiedenen Genre gewesen. Während Christl Maria Göthner Malerei und Grafik präsentiert, zeigt Ulrike Gölner Skulpturen. „Da ergibt sich eine Raumteilung wie von selbst“, erklärt Wolfgang Nitsche. Die beiden Künstlerinnen werden zum ersten Mal in Altlangsow ausstellen, andere der Aussteller in diesem Jahr könnten Schul- und Bethaus- Besuchern schon bekannt sein, wie etwa Dorit Bearach, von der ab Mai Malerei ins Schinkel-Gebäude lockt.

Von ihren Vereinseinnahmen stellen die Mitglieder den Künstlern eine Anfahrtspauschale, sodass durch den Transport der Exponate keine Kosten entstehen. Auch die Redner, die jeweils zur Vernissage einleitende Worte finden, erhalten einen kleinen Zuschuss. Christl Maria Göthner, die in Leipzig und Berlin studierte und Ulrike Gölner, die ihre Skulpturen hauptsächlich aus Holz fertigt, wollen zu Beginn ihrer Ausstellung am 7. April selbst einige Worte an die Besucher richten. Musikalisch untermalt wird die Vernissage von Stefan König am Klavier.

Bis einschließlich 6. Mai, also einen Monat lang, wird die Ausstellung an den Wochenenden zu sehen sein, Mitte Mai folgt die nächste von insgesamt sieben Ausstellungen im Schul- und Bethaus Altlangsow.