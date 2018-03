dpa

Berlin (dpa) Mit mehr Geld und Personal will das Land Berlin den Zustand seiner oft löchrigen Straßen verbessern.

Das könne aber nicht auf einen Schlag geschehen, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Montag bei der Vorstellung der größten Projekte in den nächsten Jahren. „Es ist über 20 Jahre deutlich zu wenig investiert worden“, meinte sie. Durch den Sparkurs seien „Schulden an der Infrastruktur“ angehäuft worden. Das dürfe „nie wieder“ passieren.

Berlin geht jetzt zahlreiche mehrjährige Projekte an. Es geht um die Sanierung von Brücken, Hauptstraßen, Tunneln sowie Abschnitten von Bundesstraßen und Autobahnen. Hinzu kommen Arbeiten entlang der Berliner Gewässer. Das Personal in der Verwaltung für den Tiefbau werde gerade um 45 Stellen aufgestockt, sagte Günther.

Zu den kostspieligsten Vorhaben gehören Abriss und Neubau der Salvador-Allende-Brücke, die die Spree im Stadtteil Köpenick überquert. Die Brücke ist vom sogenannten Betonkrebs befallen und deshalb nicht mehr zu retten. Für den Ersatz sind 37 Millionen Euro veranschlagt, Mitte 2021 soll das Bauwerk fertig sein.

Im Doppelhaushalt 2018/2019 sind nach Günthers Worten die bisherigen Mittel zur Unterhaltung bestehender Verkehrswege um 25 Prozent auf 52 Millionen Euro jährlich erhöht worden. Davon gehen allein 33 Millionen Euro in das Programm gegen Schlaglöcher.