Deutschland sollte Puigdemont ziehen lassen

Barcelona (MOZ) Man mag den katalonischen Separatismus für einen Irrweg halten und manche seiner Verfechter für unverantwortliche Spieler. Aber sind der ehemalige Regionalpräsident Carles Puigdemont und seine Mitstreiter deshalb Verbrecher, die zum Schutz der Allgemeinheit hinter Gitter gehören? Es sei daran erinnert, dass sie als Sieger aus Wahlen hervorgegangen sind und im Regionalparlament die Mehrheit stellen.

Es heißt, das Vorgehen der Separatisten verstoße gegen spanisches Recht. Das ist wohl so. Aber daraus ergibt sich gleichermaßen ein politisches Problem. Wo in der Welt wären Unabhängigkeitsbestrebungen erfolgreich gewesen, wenn sie zuvor das Einverständnis der Zentralmacht hätten einholen müssen? Wenn die Interessen auseinanderlaufen, muss irgendwann verhandelt werden, soll eine Eskalation in Terror und Gewalt vermieden werden. In dieser Hinsicht liegt die Verantwortung auch bei der Regierung in Madrid. Sie pocht auf das Recht, zeigt politisch wenig Flexibilität, verhärtet die Fronten – und schickt die Polizei.

Im Raum steht der Vorwurf der Rebellion, die in Spanien mit bis zu 30 Jahren Haft bedroht ist. Allein das Strafmaß ist Ausweis der Absurdität, in die Madrid und Separatisten sich manövriert haben. Und doch: Puigdemont ist, seit er sich aus Spanien abgesetzt hat, durch Europa gereist und hat sich in Belgien niedergelassen. Es scheint also in der Frage Haft und Auslieferung einen Spielraum zu geben. Die deutschen Behörden, mit Unterstützung der Berliner Politik, sollten diesen Spielraum nutzen. Der Fall muss politisch gelöst werden.

Machen wir Puigdemont nicht zum Märtyrer und lassen ihn frei. Ob er sich aus eigenem Willen den spanischen Behörden stellt oder nicht!