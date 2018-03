Private Kleist-Musikschule wird fünf Jahre

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) Ein bisschen wehmütig war es Christian Seibert am Wochenende zumute, als er anlässlich des fünfjährigen Bestehens seiner Kleist-Musikschule alte Fotos durchschaute. „Die Schüler, die als Kinder kamen, werden jetzt Teenager und auch wir werden erwachsen“, sagt der Konzertpianist, der die private Schule am Kleistpark betreibt.

Zum Erwachsenwerden gehört dazu, dass die Schule vielleicht bald nicht mehr ganz so unabhängig ist wie zu Anfang, dafür aber gefördert wird. Seibert bemüht sich derzeit um eine staatliche Anerkennung, damit der Unterricht vergleichbar zu den öffentlichen Musikschulen gefördert werden kann. „Wir haben nach der Eröffnung keine weiteren Schulden aufnehmen müssen und nie ein Minus gemacht“, sagt Seibert. Allerdings sei das nur aufgrund von Selbstausbeutung möglich.

Geplant ist auch deshalb, dass künftig nicht mehr nur auf Honorarbasis an der Schule unterrichtet wird. Derzeit sind es zwölf freiberufliche Musiker, die rund 200 Schülern das Musizieren beibringen. Einigen von ihnen will Seibert in Zukunft Festverträge anbieten können. „Mein Plan ist, mit ihnen darüber zu sprechen, was wir uns bezahlen wollen“, kündigt Seibert an. Eine Art Haustarifvertrag könnte das Ergebnis sein. „Ohne öffentliche Förderung ist das aber nicht möglich“, betont er.

Neben den internen Strukturänderungen, zu denen auch die kürzlich erlangte Gemeinnützigkeit gehört, entwickelt sich die Musikschule auch öffentlich sichtbar. Am heutigen Dienstag stellt Seibert in Müllrose öffentlich seine Pläne vor, auf dem Gelände der Grund- und Oberschule Müllrose Instrumentalunterricht anzubieten. Mit zwei Lehrern will er künftig zwei Tage in der Woche Müllroser Schüler unterrichten. „Klavier und Geige sind schon sicher, gern würde ich auch noch Gitarre anbieten“, schaut Seibert voraus. Beim Eröffnungskonzert am 28. April im Müllroser Schützenhaus wolle er herausfinden, welcher Bedarf da ist. Auch weitere Außenstellen hält der Musiker für denkbar und zwar nicht nur aus Profitdenken. „Die Herausforderung der Zukunft wird sein, guten Musikunterricht in ländlichen Gebieten anbieten zu können“, ist er überzeugt.

Eine Feier für das fünfjährige Bestehen hat der Schulleiter übrigens nicht geplant. „Das holen wir im Sommer nach“, schaut er voraus. Denn erstmals ist seine Musikschule musikalischer Partner der kleinen Parknacht im Lennépark. „Dort auf der Bühne werden wir musikalisch feiern“, kündigt Seibert an.