4,8 Millionen Euro für das Rathaus

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Rathaus in Eisenhüttenstadt bleibt auch in diesem Jahr ein Investitionsschwerpunkt – war Besucher im Inneren unschwer erkennen können. So ist der angestammte Bereich des Standesamtes im Erdgeschoss derzeit nicht zu erreichen. Dort ist eine umfangreiche Maßnahme geplant. So soll auch dieser Trakt barrierefrei erschlossen werden. Dafür muss, wie auf der gegenüberliegenden Seite eine Rampe eingebaut werden, was angesichts der engen Platzverhältnisse und der für eine Rampe geforderten Neigungswinkel, nicht ganz einfach ist. Zurzeit beschränken sich die Arbeiten noch auf den Kellerbereich.

In diesem Jahr sind für die Maßnahmen rund 817 000 Euro im Haushalt eingeplant. Ein Großteil des Geldes ist über Fördermittel gedeckt. Wie groß der Sanierungsrückstau war, zeigt sich daran, was für das Gebäude in den vergangenen Jahren ausgegeben wurde. Begonnen wurde mit der Sanierung 2012, beziehungsweise wurde da mit den Planungen begonnen. 23 000 Euro haben die zunächst gekostet. „In den Jahren 2013 bis 2017 erfolgte ein kontinuierlicher Baufortschritt“, heißt es im Haushalt der Stadt über die Maßnahme. „Mit der vorläufigen Abrechnung der Baumaßnahme im Jahr 2017 wurden bisher 4,8 Millionen Euro umgesetzt“, wird in dem Haushaltsbericht aufgeführt. Wobei dies nur möglich war, weil die Stadt Zuschüsse und Zuweisungen erhalten hat. „Die eingesetzten Eigenmittel aus der investiven Schlüsselzuweisung betrugen 372 640 Euro. 3,2 Millionen Euro sind dagegen Fördermittel, beziehungsweise 1,2 Millionen Euro Zuweisungen vom Land.