Ampelschaltung nervt Autofahrer

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Lange Wartezeiten und eine scheinbar sinnlose Abbiegespur, die kaum genutzt wird: Seit die neue Ampel an der sanierten Kreuzung Schönfließer Wache (B 112) in Betrieb ist, ärgern sich viele Autofahrer. Doch demnächst soll die Anlage verkehrsabhängig geschaltet werden.

Für die einen, die auf das Werksgelände von ArcelorMittal abbiegen wollen, ist die Ampelschaltung viel zu kurz. Andere, die neu an die Kreuzung kommen und Richtung Frankfurt fahren wollen, sind irritiert, welche der drei Ampeln nun für die Geradeausspur gilt. Und eigentlich jeder, der an der Ampel an der Kreuzung Schönfließer Wache/B112 schon mal länger warten musste, ärgert sich über die Linksabbiegerspur Richtung Schönfließ, die eine extra Grünphase hat. Dort, so schreibt ein verärgerter Autofahrer im Internet, habe er noch nie jemanden abbiegen sehen. Trotzdem müssen die anderen Autofahrer warten. Ein Ärgernis ist auch, dass die Abbiegespur in Richtung Werksgelände separat geschaltet ist.

Doch die Geduldsprobe an dieser Kreuzung dürfte demnächst gelindert werden. Denn noch ist die Lichtsignalanlage nach festen Umläufen eingerichtet, egal also, ob viele Fahrzeuge oder, wie im Fall der Linksabbiegespur, fast gar keine Autos unterwegs sind. „Aufgrund der Witterung und der vorherrschenden und anhaltenden Temperaturen war es bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, die Induktionsschleifen einzubringen und somit die verkehrsabhängige Steuerung in Betrieb zu nehmen“, sagt Cornelia Mitschka, Pressesprecherin des Landesbetriebes für Straßenwesen. Bei der Abnahme der Lichtsignalanlage, am 6. Dezember des vorigen Jahres, seien zunächst feste Umläufe eingerichtet worden. „Um eine sichere Funktionalität zu gewährleisten, ist für den Einbau eine anhaltende Deckentemperatur von mindestens sieben Grad und trockenes Wetter notwendig“, erklärt die Pressesprecherin. Sobald die Induktionsschleifen verbaut sind, kann die Ampel verkehrsabhängig getaktet werden, schaltet nur dann um, wenn, wie zum Beispiel im Fall der Linksabbiegerspur Richtung Schönfließ, dort tatsächlich auch ein Auto steht.

Cornelia Mitschka betont, dass diese Steuerung für alle Ampeln im Bereich des Landesbetriebes gilt. „Im gesamten Einzugsgebiet, das von der Dienststätte Frankfurt verwaltet wird, gibt es an Landes- und Bundesstraßen keine Lichtsignalanlage, die nicht über Induktionsschleifen oder andere Detektoren verfügen.“ Alle seien verkehrsabhängig geschaltet, auch wenn es für einige Anlagen eigene Rahmenbedingungen gibt, z. B. wenn diese mit anderen Ampeln koordiniert werden. Fußgänger-Ampeln verfügen derweil selten über Detektoren für dem Fahrzeugverkehr. „Diese sind mit Taster für die Fußgänger ausgerüstet, was in diesem Sinne auch eine verkehrsabhängige Steuerung ist“, erklärt die Pressesprecherin.

Dass es aus Richtung Eisenhüttenstadt die Linksabbiegespur in Richtung Schönfließ gibt – die es früher auch schon mal gab –, hat den einfachen Grund, dass der Platz dafür vorhanden ist. „Bei der Bearbeitung der Planung zum Neubau der Lichtsignalanlage wurde vonseiten des Planungsbüros der Vorschlag unterbreitet, den durch eine Sperrfläche markierten Bereich der Zufahrt aus Richtung Eisenhüttenstadt für einen Linksabbiegestreifen in die L 43 – Müllroser Straße – einzurichten“, sagt die Pressesprecherin. Die Straßenverkehrsbehörde Eisenhüttenstadt, die dazu konsultiert wurde, hatte zu dem Vorschlag keine Einwende.