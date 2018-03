Autofahrer setzen Feldhasen zu

dpa

Potsdam (dpa) Um Meister Lampe steht es nicht schlecht in Deutschland - wenn man die westlichen Landesteile anschaut.

Entgegen dem positiven Trend dort haben Jäger im Osten Deutschlands weniger Feldhasen als vor Jahresfrist gezählt. Um drei Prozent ging deren Population im Nordostdeutschen Tiefland zurück, sieben Prozent weniger waren es im Ostdeutschen Mittelgebirge, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) am Montag mitteilte. Gezählt wurde im Frühjahr und Herbst 2017. Mit einem Wildtier-Informationssystem dokumentieren Jäger und Wissenschaftler seit 2001 die bundesweite Entwicklung der Feldhasenbestände.

Laut DJV ist die Zahl der Hasen im vergangenen Jahr bundesweit um sechs Prozent gestiegen. Pro Quadratkilometer wurden im Schnitt elf Tiere gezählt. 2016 war die Population in Deutschland noch rückläufig gewesen (minus 2 Prozent). Den größten Zuwachs habe es im Südwestdeutschen Mittelgebirge mit elf Prozent gegeben. Die dichteste Population sei im Nordwestdeutschen Tiefland mit siebzehn Tieren pro Quadratkilometer festgestellt worden. Nur 6 Hasen pro Quadratkilometer Offenland waren es dagegen im Nordostdeutschen Tiefland und im Ostdeutschen Mittelgebirge.

Als Grund für den Negativtrend im Osten gab der DJV an, dass landwirtschaftliche Strukturen den Tieren nicht genug Schutz und Nahrung böten. Der Kälteeinbruch im April und die reichen Niederschläge im Sommer hätten den Tieren zusätzlich zugesetzt. Hohe Feuchtigkeit zähle zur Hauptinfektionsursache für Junghasen. Aber auch der Straßenverkehr sei eine Gefahr. Allein in Brandenburg wurden 2017 rund 2100 totgefahrene Feldhasen erfasst - das waren 76 Prozent der tot gefundenen Hasen. In Deutschland habe diese Zahl bei 33 Prozent gelegen.