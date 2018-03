Dynamo stellt Spiel auf den Kopf

FSV Dynamo

(MOZ) Brieske-Senftenberg. Fußball-Landesligist Dynamo Eisenhüttenstadt hat mit seinem 3:0 (2:0) gezeigt, dass er gegen den FSV Glückauf Brieske-Senftenberg noch gewinnen kann.

Allerdings zeigte der Gastgeber anfangs, wer Herr im Stadion ist. Mit sehr gutem Kombinationsfußball wirbelte er die Dynamo-Reihen mächtig durcheinander. Die Gäste hatte alle Hände voll zu tun, den Laden hinten dicht zu halten. So wie in der 15. Minute, als Stephan Lischka vor dem Eisenhüttenstädter Daniel Friedrich im Strafraum klären wollte, dabei den Ball und Friedrich traf. Der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Nach heftigen Protesten von Brieske schnappte sich Steven Frühauf den Ball und traf zum 1:0.

Nachdem die Männer von Steffen Rietschel auch danach die besten Möglichkeiten vergaben, war es wiederum Steven Frühauf, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Daniel Friedrich eroberte an der Mittellinie den Ball und schickte ihn zum pfeilschnellen 20-Jährigen. Der schüttelte seine beiden Gegenspieler ab und ließ Paul Ehrlich keine Chance. Die Briesker Knappen starteten mit Wut im Bauch wiederum eine Angriffswelle nach der anderen. Doch entweder war ihnen die Latte im Weg oder man traf das leere Tor nicht. Dynamo wiederum nahm nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Dimitrij Altengof (41.) Friedrich zurück, um die Abwehr zu stabilisieren.

In Hälfte zwei das gleiche Bild. Brieske versuchte alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen, aber traf entweder die Latte, der aufmerksame Sebastian Grummt war auf dem Posten oder Friedrich räumte ab. Christian Wulff war es dann, der die Bemühungen von Brieske beendete. In der 69. Minute erzielte er nach einem Standard das 3:0 per Kopf.

Dynamo-Trainer Dietmar Brauer sagte nach dem Abpfiff überglücklich: „Brieske stand sich heute selber im Weg. Nach dem aus ihrer Sicht umstrittenen Elfmeter haben sie nur noch mit sich und dem Schiedsrichter lamentiert. Wir haben heute eine geschlossene Mannschaftsleistung gesehen, bei der jeder alles reinhaute, was er hat und kann.“

Dynamo: Sebastian Grummt – Dimitrij Altengof (41. Eddi Hantelmann.), Benjamin Bartz, Jan Kretschmann – Christian Wullf, Daniel Friedrich – Toni Seelig, Konstantin Klippenstein – Maik Frühauf – Tom Nolten (73. Dietrich Lichtner, Steven Frühauf (77. Robert Glaser)

Tore: 0:1, 0:2 Steven Frühauf (16./Strafstoß, 30.), 0:3 Christian Wulff (69.)

Schiedsrichter: Daniel Habertag (Jethe) – Zuschauer: 85