Neue Straßendecke für die Bundesstraße

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Montag haben die Arbeiten zur Erneuerung der Deckschicht auf der B 87 zwischen den Ortsumgehungen Beeskow und Müllrose begonnen. Zunächst wird der alte Straßenbelag von der Ortsumgehung bis zum Ortsende Ragow erneuert. In einem zweiten Bauabschnitt wird dann die Straßendecke von Ragow bis zur Einfahrt zum Gut Zeisigberg ausgetauscht. Während dieser ersten beiden Bauabschnitte ist das Gut Zeisigberg nur von Müllrose aus zu erreichen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer hat der Landesbetrieb Straßenwesen eine Umleitung von Beeskow über die B 246 bis Grunow und von dort über Mixdorf nach Müllrose ausgeschildert. Diese Streckenführung gilt auch für den Verkehr in der Gegenrichtung. Alle anderen Straßen in der Region seien für die Verkehrslast, die es auf der Bundesstraße gibt, nicht ausgelegt und kämen deshalb als Umleitung nicht in Frage, so Gabriele Stähr, die zuständige Bauüberwacherin.

Im dritten Bauabschnitt wird von der Zufahrt Gut Zeisigberg bis zur Ortsumgehung Müllrose gebaut. In dieser Zeit gelangen die Anlieger des Gutes, so Gabriele Stähr, nur aus Richtung Beeskow auf das Gelände. Mitarbeiter, Patienten und Kitaeltern würden vor Ort über Details der Lösung informiert. Eine Durchfahrt zwischen Beeskow und Müllrose sei keinesfalls möglich. Auch für den dritten Bauabschnitt gelte die Umleitung. Die Freigabe der Straße für den Verkehr erfolge erst, wenn alle drei Bauabschnitte abgeschlossen sind. So wolle man vor allem verhindern, das ortsunkundige Lkw-Fahrer plötzlich vor dem Gut stehen.⇥(gar)