Riesenpfütze treibt Anwohner der Mitschurinstraße auf die Barrikaden

Fürstenwalde (MOZ) Die Mitschurinstraße in Fürstenwalde-Süd gleicht einer Berg- und Tal-Bahn. An manchen Tagen bildet sich in den Tälern eine gut 30 Meter lange Pfütze. Das Wasser droht, auf die Grundstücke zu laufen. Der Stadtentwicklungsausschuss sprach sich dafür aus, zu prüfen, ob der Ausbau bereits 2019 ausgeführt werden kann.

Anlass dafür, dass das Thema im Stadtentwicklungsausschuss behandelt wurde, war der Besuch von Steffan Saekert und Jörg Gehrke in der jüngsten Sitzung. Beide wohnen „im Tal“. Als der Schnee schmolz, der Boden aber noch gefroren war, stieg das Wasser vor ihren Zäunen wieder an. „Wir können unsere Grundstücke nur in Gummistiefeln verlassen“, schilderte Saekert. Um nicht stecken zu bleiben, würden Autofahrer entweder vor der Kuhle Schwung holen, dass es nur so spritze oder auf die Grünstreifen ausweichen. Als das Wasser an einem Wochenende drohte, sein Grundstück zu überspülen, bat er die Feuerwehr um Hilfe. Die habe aber nichts tun können, weil der See nicht tief genug sei.

„Schwierig und dramatisch“ nannte Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, die Situation. Betroffen seien aber viele Straßen in der Stadt. „Kann man das Loch nicht mit Schotter füllen?“, fragte Ausschussvorsitzender Kai Hamacher (BFZ). Das nütze nichts, sagte Marion Nötzel, Leiterin der Fachgruppe Straßen und Grünflächen. Das Wasser müsse irgendwo hin. Schütte man die Kuhle zu, laufe es auf die Grundstücke. Nur ein grundhafter Ausbau mit Entwässerung helfe.

Die Planung dafür sei für 2019 vorgesehen, der Ausbau frühestens für 2020, erklärte Tschepe. Man habe dem Ausbau der Richard-Tauber-Straße den Vorrang gegeben, da deren Anwohner bereits eine Unterschriftenliste für den Ausbau einreichten.

Rolf Hilke (CDU) stellte den Antrag, binnen sechs Wochen eine Anwohnerversammlung in der Mitschurinstraße einzuberufen, die Planung vorzuziehen und Sofortmaßnahmen in die Wege zu leiten. Ohne Kosten zu kennen, gehe das nicht, wandte Stephan Wende (Linke) ein. Tschepe sagte zu, bis zur Stadtverordnetenversammlung am 26. April eine Schätzung zu liefern. Die Mitglieder stimmten dem Antrag zu.

Steffan Saekert hat sich schon mit Nachbarn über das Problem unterhalten. „Einigen ist es egal, weil sie auf dem Berg wohnen, andere stöhnen wegen der Anliegerbeiträge, die der Straßenausbau mit sich bringt“, fasst er zusammen. „Wir wären sogar bereit, dafür einen Kredit aufzunehmen“, sagt Familie Kamler.