Infomaterial zum Start in die Ausflugssaison

Olav Schröder

Blumberg (MOZ) Pünktlich zum beginnenden Frühjahr hat der Regionalpark Barnimer Feldmark neues Infomaterial über Ausflugsmöglichkeiten in seinem Bereich herausgegeben. Das Marketing des Regionalparks stellte Ulrike Peltz auf dem Landschaftstag des Regionalparks vor.

Bereits seit mehreren Jahren, unter anderem in ihrer Masterarbeit an der Humboldt-Universität, befasst sich Ulrike Peltz mit dem Regionalpark. Die Erweiterung des digitalen Marketings nannte sie auf der Tagung mit knapp 100 Gästen als eine Aufgabe, der sich der Regionalpark verstärkt widmen werde. Neben dem Ausbau des digitalen Angebots verwies sie zugleich auf einen Maßnahmekatalog mit 37 Vorschlägen, der gemeinsam mit Ortsvorstehern und weiteren kommunalen Vertretern erarbeitet worden sei. Auf dieser Liste stehen vor allem die Aufstellung von Fahrradabstellplätzen und Bänken, die Sanierung von Kulturdenkmälern und die Anlage von Streuobstwiesen entlang der jeweiligen Routen. Die Vorschläge decken sich mit dem Bedarf, den eine Befragung von rund 100 Personen für ihre Masterarbeit ergeben habe. Nach Verbesserungen gefragt, gaben vor allem Befragte aus der Region als wichtigstes Ziel die Entwicklung der Erholungsinfrastruktur an. Ausflugsgäste und andere Besucher nannten insbesondere die Pflege der Kulturlandschaft an erster Stelle.

Ein genereller Bedarf bestehe noch beim Lückenschluss von Radwegen, auch wenn in den vergangenen zwei Jahrzehnten viele Rad- und Wanderwege entstanden seien. So gebe es jetzt ein 170 Kilometer langes Wander- und Spazierwegenetz. Dazu gehören der Abschnitt des Jakobswegs von Werneuchen nach Bernau, der Naturlehrpfad am Löhmer Haussee und diverse Wege in Parkanlagen. Das Radwegenetz sei im ganzen Barnim ausgeschildert. Das gelte auch für den Barnimer Abschnitte der Tour „Rund um Berlin“.

Die Veröffentlichung der Routen mit Karten, Gaststätten, Freizeittipps und Sehenswürdigkeiten erfolge im digitalen Bereich über die Web-Seite des Regionalparks sowie auf Facebook. Unterwegs kann auf sie auch mit der von vielen genutzten App der Web-Seite www.komoot.de zugegriffen werden. Auf der Tagung wurde der neue Flyer mit Wandertouren (Eiszeit-Tour elf Kilometer; Feldmark-Tour, 16,5 Kilometer; Jakobsweg, 15 Kilometer), Radtouren (Brau- und Brennhaus-Tour, 32 Kilometer; Hofladen-Tour, 31 Kilometer; Alleen-Tour 43 Kilometer) und Spaziergängen (Gutspark Tiefensee, 2 Kilometer: Löhmer Haussee 6,5 Kilometer, Lenné-Park Blumberg (4 Kilometer) vorgestellt.