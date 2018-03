Autohaus schließt nach elf Jahren

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Ein bisschen Wehmut schwingt schon mit. „Doch wir müssen uns den Herausforderungen der Zukunft stellen“, sagt Sven Erkner. Vor elf Jahren übernahm er das damals in Insolvenz befindliche Autozentrum Oranienburg (AZO). Zum Ende des Monats schließt Erker sein Autohaus an der Saarlandstraße in der Oberhavel Kreisstadt.

Als das VW-Autozentrum Oranienburg 2007 Insolvenz anmeldete, wurde Sven Erkner quasi als „Retter in der Not“ gefeiert. Erkner, dessen Stammhaus sich in Rüdersdorf befindet, erhielt den Standort und baute ihn sogar noch aus. Vor allem aber mussten keine Mitarbeiter entlassen werden. Kunden, die ihre Autos zum Teil schon bezahlt hatten, wegen der AZO-Insolvenz aber die Lieferung nicht durchsetzen konnten, wurde recht unbürokratisch geholfen.

Auch jetzt weiß Erkner seine mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in neuen Arbeitsverhältnissen. „Das war mir sehr wichtig. Schon seit November vorigen Jahres haben wir in der Belegschaft kommuniziert, wohin die Reise gehen soll“, sagt Erkner. Dem vorausgegangen waren intensive Gespräche mit den Herstellern, spricht VW und Audi, sowie seinem Freund und Kollegen Thomas Zemke. Der Inhaber des VW- und Audi-Autohauses Zemke in Bernau hatte im Januar 2017 das VW- und Ford-Autohaus von Jörg Hönigk im Gewerbepark Nord übernommen.

Zwei VW- und Audi-Häuser in Oranienburg verträgt die Stadt aber nicht. „Zudem ist mit neuer Technik und zunehmendem Online-Geschäft der Automarkt ohnehin völlig im Umbruch“, sagt Erkner. „Wir mussten uns entscheiden, wer bleibt und wer weicht“, sagt er mit ein wenig Wehmut. „Wir haben uns am Ende dazu entschieden, den Standort Oranienburg aufzugeben, obwohl wir das größere Schiff im Hafen sind“, sagt Erkner.

Beide, sowohl er als auch Zemke, hätten erhebliche Summen in neue Werkstätten investieren müssen, um mit den veränderten technischen Anforderungen wirklich Schritt zu halten. Das erwarteten auch die Hersteller von den Händlern. Für zwei an einem Standort sei das wirtschaftliche Risiko unter den aktuellen Bedingungen aber viel zu groß. So müsse es am Ende nur einer machen. Das Autohaus Zemke erweitert seinen Oranienburger Standort im Gewerbepark Nord gerade um eine zweite Fläche.

Für Sven Erkner, der neben dem Stammsitz in Rüdersdorf noch zwei Autohäuser in Fürstenwalde und eines in Strausberg sowie das Skoda-Autohaus in Hennigsdorf betreibt, kommt hinzu, dass nach elf erfolgreichen Jahren in Oranienburg, der rund 19 000 Quadratmeter große Standort an der Robert-Koch-Straße mehr und mehr von Wohngebieten umzingelt werde. „Das sind auch wichtige Veränderungen. Da passen wir dann als Autohaus mit Werkstäten und Lieferverkehr ohnehin nicht mehr so gut rein“, sagt er. Auf dem ehemaligen Interfalz-Gelände gegenüber der Erkner-Immobilie findet nach der Bombensuche gerade der Leitungsbau für ein neues Wohngebiet mit Einfamilienhäusern statt.

„Dem Stadtplanungsamt haben wir unsere Absicht auch schon vor einiger Zeit mitgeteilt. Und dort hat man angesichts des Drucks auf dem Wohnungsmarkt nichts dagegen, dass auch unser Gelände mit Wohnhäusern bebaut werden könnte“. sagt Sven Erkner. Derzeit verhandelte er mit Interessenten.

Wann die Verhandlungen erfolgreich zu Ende geführt sein werden und wann es in dessen Folge zu einem Abriss der Autohaus-Gebäude komme, sei derzeit noch völlig offen. „Bis Ende April werden wir am Standort auf alle Fälle noch unseren Reifen-Wechsel-Service anbieten, für Kunden, die ihre Sommerreifen bei uns eingelagert haben“, sagt Erkner.

Um Ostern herum würden auch die rund 6 000 Werkstatt-Kunden noch angeschrieben, um sie über die geänderten Verhältnisse an der Saarlandstraße in Kenntnis zu setzen. Auch der Mieter Quickprint im alten Verwaltungsgebäude an der Robert-Koch-Straße werde sich nach anderen Geschäftsräumen umsehen müssen. „Wir wollen die Auflösung des Standortes aber geordnet und überlegt über die Bühne bringen“, versichert Erkner, der mit einem Skoda-Autohaus weiterhin in Hennigsdorf vertreten sein wird und den dortigen Standort noch erweitern will.